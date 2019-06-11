Президент Украины предложил уволить генпрокурора и главу МИД

Президент Украины Владимир Зеленский запустил масштабные кадровые перестановки в руководстве страны. Во вторник он внес в Верховную раду представления на увольнение двух ключевых членов правительства - генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы администрации украинского президента Руслана Рябошапку. Кадровое решение формально объясняется тем, что закон требует наличие высшего юридического образования у главы надзорного ведомства, в то время как господин Луценко имеет непрофильный диплом инженера. Впрочем, это не мешало ему также занимать ранее пост главы МВД Украины.

Что касается шефа дипломатии, то Зеленский предлагает заменить Климкина на 49-летнего Вадима Пристайко. Также кадровый дипломат, он возглавлял постпредство своей страны при НАТО, а до этого работал послом в Канаде. Впрочем, в 2017 году Пристайко перешел в президентскую администрацию, но готов вернуться в дипведомство.

Напомним, что Зеленский также сегодня уволил 15 из 24 глав областных администраций по всей стране.