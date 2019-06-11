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Рубрика: В мире

Владимир Зеленский уволил 15 из 24 глав областей на Украине

В 15 регионах Украины произойдет смена губернатора. Президент Владимир Зеленский сменил руководителей государственных администраций в Волынской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях.

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление заместителя главы администрации президента Руслана Рябошапку.

Ранее стало известно, что Зеленский настаивает на смене руководителей всех регионов. Она утверждала, что идет поиск "новых специалистов", способных возглавить областные администрации. В этом процессе, по словам пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, участвуют несколько кадровых агентств.

Всего на Украине 24 области. Глав их администраций назначает правительство по представлению президента страны. 

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