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11.06.2019 11:27
Рубрика: Инфраструктура

Для жителей Одинцова построят альтернативный выезд на МКАД

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Подмосковные власти заключили контракт на строительство дороги "новый выход на МКАД с М-1". Строительство начнется уже в этом месяце, сообщает областной Минтранс.

Фото: iStock
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Альтернативный выезд на МКАД появится у жителей микрорайонов Трехгорка, Немчиновка и Ромашково подмосковного городского округа Одинцово. Сейчас тысячи человек ежедневно коротают время в пробках в ожидании выезда на кольцевую дорогу. С появлением нового выезда у них появится возможность объехать вечную пробку на Минском шоссе на подъезде к Москве.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, завершится это строительство в 2020 году. По новому выезду, протяженность которого составит 4,2 километра, в сутки смогут проехать более 70 тысяч машин.

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Этот проект реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, которому жители Одинцово неоднократно жаловались на тяжелую транспортную ситуацию на въездах и выездах из муниципалитета.