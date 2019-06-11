Для жителей Одинцова построят альтернативный выезд на МКАД

Подмосковные власти заключили контракт на строительство дороги "новый выход на МКАД с М-1". Строительство начнется уже в этом месяце, сообщает областной Минтранс.

Альтернативный выезд на МКАД появится у жителей микрорайонов Трехгорка, Немчиновка и Ромашково подмосковного городского округа Одинцово. Сейчас тысячи человек ежедневно коротают время в пробках в ожидании выезда на кольцевую дорогу. С появлением нового выезда у них появится возможность объехать вечную пробку на Минском шоссе на подъезде к Москве.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, завершится это строительство в 2020 году. По новому выезду, протяженность которого составит 4,2 километра, в сутки смогут проехать более 70 тысяч машин.

Этот проект реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, которому жители Одинцово неоднократно жаловались на тяжелую транспортную ситуацию на въездах и выездах из муниципалитета.