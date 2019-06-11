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Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Заплатки держатся, дороги - нет

Инспекторы ОНФ проверили состояние дорожного полотна в городах Верхневолжья
Текст: Элина Труханова
Российская газета - Экономика Центрального округа № 125(7883)
На подъезде к Твери представители ОНФ второй раз повредили машину. В 2017 году автомобиль "Дорожной инспекции ОНФ" на дороге Ржев - Тверь пробил два колеса, и его пришлось доставлять в областной центр на эвакуаторе. В конце мая 2019 года на той же трассе автомобиль ОНФ попал задним колесом в залитую водой яму. Итог - оторванный задний бампер.
Фото: Игорь Филонов Даже в областных центрах встречаются участки, которые при всем желании нельзя назвать дорогами. Фото: Игорь Филонов
Даже в областных центрах встречаются участки, которые при всем желании нельзя назвать дорогами. Фото: Игорь Филонов

Однако, по признанию экспертов проекта, в целом ситуация с тверскими дорогами меняется к лучшему, хотя пока это больше касается самой Твери. На интерактивный ресурс "Карта убитых дорог" жители Тверской области внесли больше 900 дорог и участков, непосредственно в Твери - 273. При этом 35 дорог областного центра после этого были отремонтированы капитально, а на 72 сделан ямочный ремонт.

Фото: Антон Валагин/РГ
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- Это не очень высокие показатели, и они во многом связаны с тем, что нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Твери заработал только в этом году, - пояснил эксперт проекта "Дорожная инспекция ОНФ" Дмитрий Цопов. - Но мы были в Твери в 2017-м и видим, что центральные улицы уже в достаточно хорошем состоянии, - проблемы начинаются на окраинах. Об этом говорят и жители.

Одна из самых "убитых" тверских улиц, находящихся в первой тройке "народного рейтинга", - Луначарского. Причем ее капитальный ремонт был запланирован еще на 2017 год, но до сих пор не сделан. По словам заместителя начальника городского департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александра Журавлева, два года назад была разработана проектно-сметная документация на ремонт этой улицы, но желающих участвовать в конкурсе не нашлось.

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- Мы проанализировали ситуацию и приняли решение разделить улицу на два участка, чтобы провести работы параллельно, - говорит Александр Журавлев. - Было получено положительное заключение госэкспертизы. Стоимость ремонта одного участка составила 170 миллионов рублей, второго - 200 миллионов. В 2018 году, учитывая высокую стоимость этого объекта, мы обратились в область с просьбой о софинансировании работ, но, к сожалению, тогда вопрос не был решен. Сейчас он - в стадии рассмотрения.

В создании карты убитых дорог участвовали 40 тысяч жителей Тверской области, из них 35 тысяч - из глубинки

Всего же в этом году в областном центре планируют отремонтировать 28 дорог. Со слов представителя городского департамента дорожного хозяйства, с 2019 года в Твери начали реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в рамках которого город получит 840 миллионов рублей.

Но если в самой Твери дорожная ситуация, по мнению экспертов ОНФ, меняется к лучшему, то в районах все далеко не так оптимистично. Почти 40 тысяч жителей региона поучаствовали в создании местной карты убитых дорог, из них больше 35 тысяч - жители райцентров, сел и поселков. Люди пожаловались на состояние около 630 дорог. О том, как выглядит, например, трасса на Ржев, видели и прочувствовали сами представители проекта.

- Дорога на Ржев находится в плачевном состоянии, - признает Дмитрий Цопов. - Конечно, ею надо заниматься. Там большая колея, и, когда идет дождь, некоторые ямы не видно под водой.

Впрочем, жителей Твери выводы экспертов тоже не очень убедили, и под соответствующим роликом на YouTube люди оставили далеко не лестные комментарии. Например, такие: "Я надеюсь, что вы проехались по всему городу, а не только по этому куску. Весь город как после бомбежки. Заволжский район - весь - просто в плачевном состоянии. Нормально только в центре, и то уже колея накатанная имеется..."

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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В Ярославле, где представители дорожной инспекции ОНФ тоже побывали, на карту убитых дорог было нанесено 326 участков. Из них 97 уже капитально отремонтировано, а на 23 проведен ямочный ремонт. Правда, на примере ярославской улицы Слепнева эксперты еще раз убедились, что это не более чем временная мера и капитальный ремонт обязателен: заплатки на дорожном полотне держатся, а покрытие вокруг них разрушается. В таком случае может помочь только полная замена асфальта.

Больше всего претензий было к разметке. Точнее, к ее отсутствию, причем даже на центральных улицах. Из-за чего автомобили хаотично выстраиваются перед перекрестками, создавая аварийные ситуации. Пешеходам тоже сложно перейти улицу, когда нет "зебры", а машины не притормаживают. В пример представители ОНФ привели улицу Ухтомского, где горожанам приходится перебегать через четыре полосы.

Выслушав претензии, городские власти заявили, что подрядчик уже начал наносить свежую разметку на дороги города.

Комментарии

Наталья Баданова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тверской области:

- Жалоб на состояние дорог по-прежнему остается много, и если в Твери качество большинства автодорог можно назвать приемлемым, то в районных центрах говорить об этом пока рано. Судя по обращениям граждан, наиболее остро это чувствуется в Кимрах, Осташкове, Кашине, Калязине. Там есть участки, за ремонт которых высказались сотни людей, но пока эти дороги не привели в порядок. А вот в Нелидове отремонтировали почти все дороги, за которые проголосовали граждане.

Дмитрий Цопов, эксперт проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог":

- Если говорить о результатах инспекции дорог Ярославля в целом, то все-таки следует отметить положительную тенденцию: новый ремонт держится и трассы становятся качественнее. Самые проблемные, по мнению граждан, участки с интерактивного ресурса "Карта убитых дорог" попадают в планы ремонта. И здесь жителям стоит проявить больше активности - голосовать за улицы, которые требуют вмешательства дорожных строителей. Но и не стоит забывать о разметке и ямах на центральных улицах, ведь именно о них жители сигнализируют в первую очередь.

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