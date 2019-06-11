Полиция задержала хулигана, устроившего погром в журнале "Сноб"

Начальник пресс-службы Главного управления по Москве Юрий Титов сообщил агентству ТАСС, что найден и задержан гражданин, подозреваемый в нападении на редакцию журнала "Сноб".

Как сообщалось ранее, ночью неизвестный ворвался в офис "Сноба" в Москве на Берсеневской набережной, устроил там погром и скрылся. По словам главного редактора издания Ксении Чудиновой, в офисе повреждены компьютеры, мебель, стеклянные перегородки. Общая сумма ущерба предварительно оценивалась в два миллиона рублей. С собой ночной визитер унес ноутбук.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделов уголовного розыска УВД по ЦАО и ОМВД по району Якиманка задержан подозреваемый. Им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья", - сообщил Юрий Титов.

Полиция возбудила уголовное дело по статье УК "Кража". По ее оценкам, как сообщает ТАСС, ущерб оценивается в 90 тысяч рублей.