В Швеции обсудят главные мировые транспортные тренды

В Стокгольме проходит Международный саммит общественного транспорта. Это крупнейшее отраслевое мероприятие, в ходе которого обсуждаются последние тренды и пути развития транспорта. Кроме того, компании со всего мира на выставке показывают последние разработки для эффективной работы в этой сфере.

На сей раз одной из ключевых тем стала "Единая мобильная платформа" - универсальных приложений, где объединены все виды транспорта, можно платить за проезд, планировать поездку, прокладывать маршрут. Еще один важный тренд - использование электробусов, и на выставку свои экспонаты привезли более десяти компаний со всего мира. Можно увидеть даже длинный электробус с гармошкой.

Привезла свой электробус "КАМАЗ" и Москва. Кстати, стенд Мостранспорта неизменно собирает вокруг себя зрителей - здесь не только сам электробус, но и новая московская стеклянная остановка с подзарядками.

Компания "Сименс" презентовала проект концепта беспилотного трамвая, который планируют испытывать в немецком Потсдаме.

Несколько презентаций первого дня были посвящены актуальной проблеме перевозок на "последнюю милю" - расстояние от железнодорожной или метростанции до дома или от школы (поликлиники) до жилища, особенно в малонаселенных городах и поселках. Сразу несколько компаний занимаются разработкой проектов оптимизации этих перевозок. В частности, испанцы предлагают программное обеспечение, дающее возможность "вызывать автобус" как такси. Приложение оптимизирует маршрут для всех пассажиров таким образом, чтобы всем было удобно. Это позволяет, с одной стороны, быстро подать автобус пассажиру, с другой - автобусным компаниям не держать огромные автобусы ради небольшого количества людей, проживающих в отдаленных деревнях.

Другая компания из Германии предлагает "люксовую комплектацию" такой "маршрутки" - с подстраивающимися под пассажира сиденьем, зарядкой, интернетом, высококлассным водителем. Правда, и поездка стоит дороже автобусного билета, но в то же время дешевле такси. Сервис призван заставить отказаться от машины самых упорных индивидуалистов, которые больше времени, потерянного в пробке, ценят свой комфорт.

Форум будет работать еще два дня. В конце будут вручены премии, среди претендентов сразу несколько российских проектов: Московские центральные диаметры, а также контракт жизненного цикла обслуживания наземного транспорта - перевозчик не занимается ремонтом и обслуживанием автобусов, электробусов и трамваев, все работы в течение всего жизненного цикла должен выполнять производитель.

Также среди претендентов индийский Travel Assistant, американское приложение, стимулирующее поездки на общественном транспорте, мельбурнский проект, призывающий предотвратить падение пассажиров в трамваях (там находится одна из крупнейших трамвайных сетей в мире) и проект частного электробус в чилийском Сантьяго.