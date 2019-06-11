В Махачкале возбудили дело по факту гибели людей на танкере

По факту гибели людей на танкере в Махачкалинском порту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России, дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Также дается версия следствия, описывающая ЧП. В частности, говорится о том, что примерно в 4 часа 20 минут в морском порту Махачкалы на нефтеналивном российском танкере, который находился на четвертом причале, произошел хлопок и возгорание. Это случилось в машинном отделении судна.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Южного следственного управления на транспорте, они устанавливают причину трагедии. Имеется информация о трех погибших. Данные о пострадавших уточняются.