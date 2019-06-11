Школе в Калининградской области присвоено имя белоруса Алексея Круталевича

Школе № 2 города Гвардейска Калининградской области присвоено имя участника Великой Отечественной войны белоруса Алексея Круталевича.

На торжестве присутствовали представители ветеранских организаций, органов образования региона, родственники фронтовика. А. Круталевич родом из деревни Коркать Могилевской области. Воевал в составе партизанской бригады, дислоцированной в Белыничском районе. В 1944 году сражался на 2-м и 3-м Белорусских фронтах, участвовал в штурме Кенигсберга (ныне Калининград) и Тапиау (сегодняшний Гвардейск).

После Победы служил в милиции, являлся почетным гражданином Минска, Калининграда и Гвардейска. Скончался в 2017 году.