Общество
11.06.2019 15:55

Школе в Калининградской области присвоено имя белоруса Алексея Круталевича

Школе № 2 города Гвардейска Калининградской области присвоено имя участника Великой Отечественной войны белоруса Алексея Круталевича.
Фото: Посольство Беларуси в России Фото: Посольство Беларуси в России
Фото: Посольство Беларуси в России

На торжестве присутствовали представители ветеранских организаций, органов образования региона, родственники фронтовика. А. Круталевич родом из деревни Коркать Могилевской области. Воевал в составе партизанской бригады, дислоцированной в Белыничском районе. В 1944 году сражался на 2-м и 3-м Белорусских фронтах, участвовал в штурме Кенигсберга (ныне Калининград) и Тапиау (сегодняшний Гвардейск).

После Победы служил в милиции, являлся почетным гражданином Минска, Калининграда и Гвардейска. Скончался в 2017 году.

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