Школе в Калининградской области присвоено имя белоруса Алексея Круталевича

На торжестве присутствовали представители ветеранских организаций, органов образования региона, родственники фронтовика. А. Круталевич родом из деревни Коркать Могилевской области. Воевал в составе партизанской бригады, дислоцированной в Белыничском районе. В 1944 году сражался на 2-м и 3-м Белорусских фронтах, участвовал в штурме Кенигсберга (ныне Калининград) и Тапиау (сегодняшний Гвардейск).
После Победы служил в милиции, являлся почетным гражданином Минска, Калининграда и Гвардейска. Скончался в 2017 году.