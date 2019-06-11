В Петербурге очистили от цемента "пианино для каждого"

Петербургское "пианино для каждого", которое подверглось нападению вандалов, снова работает.

Напомним, вчера утром обнаружилось, что кто-то залил цементом пианино, установленное активистами в сквере на Большом проспекте Петроградской стороны. Авторам и единомышленникам проекта "Пианино на Большом" удалось очистить инструмент, и уже вечером на нем снова можно было играть.

Как рассказали корреспонденту "РГ" авторы проекта Матвей Рождественский и Эрик Берсеркер, злоумышленник, пытавшийся испортить инструмент, пока не установлен.

Для того чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем, возле пианино установили круглосуточную систему видеонаблюдения, о чем предупреждает объявление на инструменте.

Справка "РГ"

"Пианино для каждого" на Большом проспекте Петроградской стороны появилось в мае этого года. На нем может играть любой желающий - от детишек до профессиональных музыкантов. Последние устраивают здесь музыкальные и танцевальные вечера. Чтобы не мешать местным жителям установлены часы работы пианино - с 11.00 до 21.00.