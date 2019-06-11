Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления

Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.

При этом правоохранители сообщили, что проведут всеобъемлющее и объективное расследование.

"Будут устанавливаться роль и степень участия экс-руководителя регионального подразделения не только относительно указанного факта, но будет проверена его возможная причастность к иным эпизодам преступной деятельности", - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, что генерал-лейтенант юстиции был задержан 10 июня вместе с авторитетным волгоградским бизнесменом Владимиром Зубковым. Их подозревают в причастности к покушению и попытке поджога в 2016 году дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова.

Следствие полагает, что преступление было совершено по указанию другого волгоградского предпринимателя Евгения Ремезова с целью отомстить губернатору за возвращение Центрального городского рынка в муниципальную собственность.