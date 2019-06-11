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11.06.2019 12:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крымский суд арестовал четверых активистов "Хизб ут-Тахрир"

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения для четверых крымчан, задержанных по подозрению в создании ячейки запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщила сегодня пресс-служба суда.

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Задержанные в понедельник мужчины обвиняются по части 2 статьи 205.5 УК РФ - участие в деятельности террористической организации. Одному из них инкриминируют часть 1 статьи 205.5 УК РФ - организацию деятельности террористической ячейки.

Отмечается, что ходатайства следователя УФСБ о заключении под стражу двух исламистов были рассмотрены в открытом порядке, а дела организатора и его подельника - на закрытом судебном заседании. 

В суде пояснили, что преступления, в которых обвиняются четверо жителей полуострова, относятся к категории особо тяжких, за них установлено наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), а также пожизненного заключения (часть 1 статьи 205.5 УК РФ).

- У следствия имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе и опасаясь тяжести наказания, указанные лица могут скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Являясь активными участниками "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", могут продолжить противоправную деятельность, посягающую на общественную безопасность, - сообщили в пресс-службе.

Решением суда одного из подозреваемых заключили под стражу на два месяца, до 10 августа 2019 года. Еще трое арестованы на 1 месяц 26 дней, до 5 августа.

Отмечается, что, вынося решение, суд учел совокупность собранных по делу доказательств.

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