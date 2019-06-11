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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Назвали регионы, где больше всего вырастут зарплаты

Текст: Ольга Игнатова
Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К такому мнению пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ, уточнив макроэкономические прогнозы на ближайшие годы (есть в распоряжении "Российской газеты").

Как поясняет директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексей Зубец, в 2019 - 2022 годах мировую экономику ожидает достаточно стабильное развитие с ростом ВВП в интервале от 2,8 до 3,6 процента. "Мы не видим оснований для того, чтобы ожидать в ближайшие годы значительного мирового экономического кризиса", - отмечает Зубец. Российская экономика, как и мировая, в ближайшие годы продолжит стабильно развиваться.

Фото: iStock
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По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится - до двух процентов. Но в последующие пару лет снова ожидается спад, хотя совсем небольшой. Потребительская инфляция в России в конце 2019 - начале 2020 года будет держаться на уровне пять процентов.

При этом эксперты выделяют 10 регионов, экономика которых будет особенно на подъеме. Это Республика Крым и Севастополь, Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область, Республика Саха - Якутия, Приморский край, Республика Северная Осетия - Алания, Ленинградская область, Забайкальский край.

Фото: iStock
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А вот самые высокие темпы роста реальной заработной платы в нынешнем году и в первой половине следующего года эксперты прогнозируют в таких регионах, как Ленинградская область (7,1 процента), Приморский край (6,5 процента), Дагестан (5,6 процента), Карелия (5,4 процента), Псковская область (пять процентов), Севастополь (4,7 процента), Кабардино-Балкарская Республика (4,5 процента), Московская область (4,5 процента),Якутия (4,4 процента), Крым (4,3 процента).

"Если говорить о регионах по развитию экономики, то на первое место мы ставим Крым и Севастополь, где бурное развитие обеспечивается инвестициями в инфраструктуру полуострова и притоком туристов, - отмечает Зубец. - Остальные регионы - это либо территории с низкими темпами, где любые инвестиции будут приводить к серьезному росту местной экономики, либо территории, где происходят какие-то крупные инвестиционные проекты. Например, Амурская область - это космодром "Восточный", Ленинградская область - порты и разного рода строительство, включая жилое строительство. Самарская область - "АвтоВАЗ", химия и нефтепереработка. Якутия - экспорт угля, Московская область - инвестиции, строительство и прочее. А где экономика оказывается на подъеме, происходит и рост реальных зарплат".

Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Северо-Запад ЮФО Республика Крым ДФО Амурская область СКФО Чеченская Республика ПФО Самарская область СЗФО Ленинградская область
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