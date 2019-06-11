В Сочи газ в доме взорвался из-за невыключенной духовки

В Сочи экстренные службы установили, почему произошел хлопок газа в пятиэтажном доме на улице Садовой Адлерского района города. Причиной ЧП стала не выключенная духовка газовой печки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Горгаза.

По данным организации, жилец одной из квартир оставил газовую духовку включенной и ушел по своим делам. В результате на кухне произошло образование опасной газо-воздушной смеси. От какой-то небольшой искры случился микровзрыв - хлопок газа. В квартире выбило стекла.

Как сообщалось, по данным краевой службы МЧС, из пятиэтажки временно были эвакуированы 30 человек.