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11.06.2019 09:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: СК по Свердловской области Фото: СК по Свердловской области
Фото: СК по Свердловской области

Сегодня утром в Нижнем Тагиле в реанимации скончался один из пострадавших в результате взрыва газа в доме на Черноисточинском шоссе: это хозяин квартиры, где произошел хлопок. Его, напомним, ударной волной выбросило на улицу.

"В связи с происшествием в Ленинском районе принято решение объявить режим ЧС. Постановление подписал глава города Владислав Пинаев. Это позволит оперативно выделять деньги на восстановительные работы без проведения торгов", - сообщает пресс-служба администрации города.

ЧП случилось вчера около семи вечера. После взрыва газа начался пожар - огонь уничтожил две квартиры на 4 этаже и одну на пятом. Из подъезда были эвакуированы 13 человек, еще двоих спасли пожарные по автолестнице. Пострадали три человека - мужчина и две женщины (последние надышались дымом).

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Пожар, площадь которого составила 90 квадратных метров, полностью потушили в 21:37 по местному времени.

В ближайшее время комиссия муниципального унитарного предприятия "Тагилгражданпроект" вместе со строительными экспертами и спасателями обследуют конструкции поврежденного подъезда, чтобы принять меры по восстановлению и укреплению дома.

"Муниципалитет восстановит контур здания, а также установит новые окна и двери", - пообещал глава города.

Осмотр дома показал, что есть повреждения в самом подъезде, поэтому пока что жильцы не смогут вернуться в свои квартиры. Всем, кому негде жить предоставят комнаты в общежитиях маневренного фонда. Вчера собственники в сопровождении полицейских забрали из квартир вещи первой необходимости и документы.

"При необходимости, мы обратимся в область за помощью, но пока этого не требуется, и мы справляемся своими силами", - говорит Владислав Пинаев.

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