РФ предложила КНР локализовать у себя производство телеком-оборудования

Россия предлагает Китаю локализовать в РФ производство телекоммуникационного оборудования, в том числе под сети 5G и интернет вещей. Об этом заявил глава Минкомсвязи Константин Носков во время переговоров с министром промышленности и информатизации КНР Мяо Вэйем на полях третьей встречи министров по цифровым технологиям G20 в Цукубе (Япония).

По словам Носкова, в части спроса на телекомоборудование под строительство сетей 5G и интернета вещей российский рынок достаточно большой, и партнерство стран в этом сегменте представляется перспективным.

Локализация решений Китая на территории России снизит риски зависимости от других зарубежных поставщиков, создаст спрос на оборудование и материалы китайского происхождения и общую научно-техническую базу для разработки новых технологий и продуктов, отметил министр. Носков уточнил, что в РФ будут нормативно закреплены преференции локальным производителям, продуктам и решениям.