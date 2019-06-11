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11.06.2019 22:48
Рубрика: Видео

Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

Текст: Андрей Васильев

В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Ferrari, Rolls Royce, Bentley, Range Rover и Lamborghini входят в число брендов, машины которых брошены и гниют на открытом воздухе. Жара и грязь пустыни негативно сказались на дорогих транспортных средствах, но их охотно разбирают на запчасти.

Большинство их владельцев являются экспатриантами, покинувшими ОАЭ несколько лет назад после того, как они не выполнили свои обязательства по кредитам и вынуждены были бросить машины, убегая из Эмиратов.

После финансового краха в 2012 году многие иностранные граждане действительно в спешке бежали из Дубаи, поняв, что их доходы уже не могут соответствовать их роскошному образу жизни. Жесткие штрафы за неоплаченные долги по законам шариата привели к тому, что некоторые из них попросту бросали свои спортивные автомобили прямо в аэропорту.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Мохсин Латиф, 25-летний блогер, который снял это уникальное видео, считает, что свалка машин является самой большой в Эмиратах, и, возможно, в районе Аравийского полуострова.

"Суперкары, роскошные автомобили, винтажные автомобили, классические автомобили, вы можете найти их все здесь, - написал блогер. - Я понятия не имею, сколько им лет, но это одни из самых дорогих автомобилей в мире". По его словам, люди приезжают сюда из разных стран, чтобы купить автозапчасти для дорогих автомобилей за полцены.

#видео