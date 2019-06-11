Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

Совет Федерации одобрил во вторник на пленарном заседании поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые последствия.

Изменения вносятся в статью 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Они предусматривают ужесточение наказания в случае причинения тяжкого вреда здоровью - от трех до семи лет лишения свободы (сейчас до четырех лет), гибели человека - от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас от двух до семи лет); в случае гибели двух или более лиц - от восьми до 15 лет лишения свободы (сейчас от четырех до девяти лет).

Аналогичные поправки вносятся в статью 263 УК РФ за совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене.