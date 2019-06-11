Совфед проанализирует применение статьи 228 УК РФ после дела Голунова

В Совете Федерации изучат применение статьи 228 УК РФ о незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотиков и сделают выводы относительно необходимости ее пересмотра, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В беседе с РИА Новости он отметил, что сейчас ведется много разговоров о реформе статьи 228, но конкретики в них мало. По мнению сенатора, проблема, в первую очередь, лежит в сфере правоприменения. "Мы обязательно запросим все данные о практике применения данной статьи в Верховном суде, проанализируем информацию и сделаем выводы", - заявил он.

Андрей Клишас добавил, что в Совете Федерации слышат "общественный запрос на изменение законодательства в данной сфере". Но принимать решение об изменении любой статьи УК следует "только после консультаций с экспертным сообществом, научными учреждениями и Верховным судом", считает глава комитета.

"Спешное изменение статей любого закона, реформы на "злобу дня", особенно, если это касается уголовно-правовой сферы, могут быть опасны и ведут к непредсказуемым последствиям", - подчеркнул Клишас.

Напомним, сообщения о возможном смягчении статьи 228 УК РФ появились после снятия обвинений в покушении на сбыт наркотиков с журналиста Ивана Голунова. В частности, депутат Госдумы Николай Брыкин ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что в нижней палате уже разработали законопроект, снижающий максимальную ответственность за хранение наркотиков без цели сбыта с нынешних десяти лет лишения свободы до пяти лет.