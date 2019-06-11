"Спаситель мира" нашелся на яхте наследного принца Саудовской Аравии

Согласно The Wall Street Journal, покупателем шедевра на самом деле является саудовский принц Бадр бен Абдалла, действующий от имени могущественного наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салман. Однако официального опровержения или подтверждения этому власти так и не предоставили.

Кенни Шахтер, коллекционер и арт-дилер из Лондона, подтвердил вчера гипотезу о нахождении картины на сайте Artnet.com, посвященному арт-рынку. "Судя по всему, работа была перевезена посреди ночи на самолете наследного принца и перемещена на его яхту Serene", - написал он, сославшись на несколько источников, в том числе на двоих, участвующих в сделке. Специалист также выражает опасения по поводу сохранности картины: "Какой вред может быть причинен картине соленой водой?"

Учитывая, что это единственная из немногочисленных картин да Винчи, находящаяся в частной коллекции, крайне важна её доступность общественности. По мнению специалиста, картина останется в море, пока Саудовской Аравии не удастся превратить регион Аль-Ула в культурный объект, привлекающий иностранных туристов.

Однако ранее было обещано, что "Спаситель мира" будет выставлен в Лувре Абу-Даби в сентябре 2018 года, но этот показ так и не состоялся. Общественность забеспокоилась, так как после продажи картины никто не мог определить точное местоположение шедевра. Парижский Лувр остался без ответа на свой запрос об аренде картины для самой масштабной ретроспективы работ Леонардо да Винчи, приуроченной к 500-летию со дня смерти художника.

Это крайне безответственно - оставлять мировое сообщество в неведении, а также подвергать работу опасности, транспортируя её на яхте. Над "Спасителем мира" совершались многочисленные сложнейшие реставрационные работы, картину буквально собирали по частям. Проводилось множество экспертиз по утверждению авторства, которые, к слову, до сих пор вызывают споры. А всё для чего? Чтобы редкий шедевр такого уровня канул в небытие частной коллекции?