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11.06.2019 16:07
Рубрика: Общество

Ветеринар рассказала, как помочь домашним животным в жару

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столице снова аномальная жара. В такую погоду тяжело приходится не только людям, но и животным. Ветеринар Татьяна Гольнева рассказала, как помочь питомцам перенести зной.

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Как сообщила она "Вечерней Москве", хуже всего справляются с духотой собаки, у которых от природы плоские морды, например, мопсы и бульдоги. Облегчить страдания животного можно, купив в зоомагазине охлаждающие коврики или оставляя на полу мокрое полотенце, чтобы коту или собаке было, где полежать. Особо пушистым любимцам поможет короткая стрижка.

Ветеринар подчеркнула, что необходимо следить за тем, чтобы помещение, где остается животное, всегда проветривалось. И напомнила, что ни в коем случае нельзя оставлять четвероногих в запертом автомобиле. Даже 10-15 минут в таких условиях могут оказаться смертельны.

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