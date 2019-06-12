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12.06.2019 19:26
Рубрика: Власть

Информация о "минировании" 25 объектов в Москве оказалась ложной

Текст: Михаил Фалалеев

Тревожные, но анонимные сообщения о готовящихся терактах в Москве в День России, к счастью, не подтвердились.

Верховная рада: Украинцы часто делают ложные сообщения о минировании в России

Представители столичных экстренных служб сообщили, что были проверены 12 станций метро и 11 городских парков. В том числе - Сад "Эрмитаж", парк "ЗИЛАРТ", стадион "ЦСКА Арена", "Парк Легенд", парк "Зарядье", стадион "Сапсан Арена" и ВДНХ. Всего же - более 25 объектов, включая несколько жилых домов с магазинами на первых этажах. Эвакуировали около двух тысяч человек. Но информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась - опасные предметы обнаружены не были.

Сейчас полиция ищет этих анонимщиков. Наверняка будет возбуждено уголовное дело, виновники получат от пяти до семи лет тюрьмы и будут возмещать убытки. А это - миллионы рублей.

Кстати, о возможных виновниках. Не так давно в Верховной Раде Украины признали, что телефонными террористами вполне могут оказаться граждане этой страны.

Власть Безопасность Правоохранительная система Атака телефонных террористов на Россию
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