Медведев поздравил жителей страны с Днем России

- С Днем России! - написал премьер, сопроводив поздравление фотографией.

День России отмечается 12 июня. Во многих городах страны пройдут праздничные мероприятия, посвященные этому событию. Так, 28 парков Москвы подготовили программу ко Дню России. В частности, в Парке Горького, Сокольниках, "Зарядье" и в других зонах отдыха пройдут музыкальные концерты. О том, куда пойти в столице на праздник, читайте в материале "РГ".

Напомним, 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1992 года этот день стал праздничным. До 2002 года он назывался День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.