Мексика отправила подразделения Нацгвардии на южную границу

Мексика усилит защиту южных границ в рамках сделки с президентом США Дональдом Трампом по миграции. Мехико проведет дислоцирование национальной гвардии на границе и усилит пограничную инфраструктуру для борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

К 2021 году численность нацгвардии в регионе составит 7,6 тысячи человек. Также Мексика возьмет на себя регистрацию и оказание помощи мигрантам из стран Центральной Америки, передает РИА Новости.

Напомним, в пятницу стало известно, что Соединенные Штаты и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон пообещал не вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам президента США Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры по борьбе с нелегальной миграцией.