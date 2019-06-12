Минск готов разместить на рынке РФ облигаций на 10 млрд рублей

Разместить на российском рынке в текущем году суверенных облигаций на 10 млрд российских рублей планирует финансовый институт Беларуси. Об этом сообщил 12 июня министр финансов республики Максим Ермолович, слова которого приводит БЕЛТА.

"Техническая готовность по выходу на рынок у нас есть, есть конкретная двухлетняя программа привлечения. В этом году планируем, что будет размещение примерно на 10 млрд российских рублей", - пояснил глава ведомства. Он также сообщил, что выход на рынок еврооблигаций потребуется республике не ранее II полугодия 2020 года.

Переговоры во время недавнего визита премьера Румаса в Лондоне и его переговоры с руководством ЕБРР, уточнил он, показали "высокий интерес инвесторов к национальным облигациям, и фактически у Беларуси есть решение об организации выхода на рынок еврооблигаций".

Он напомнил также, что в текущем году погашать внешние обязательства планировалось за счет привлечения кредита правительства РФ в размере $600 млн, транша Евразийского фонда стабилизации и развития и бюджетного профицита в объеме $700 млн, а также заимствований на внутреннем рынке.

Как известно, в ноябре прошлого года президент Лукашенко подписал указ о привлечении внешних государственных займов, одобрив привлечение правительством государственных займов в 2018-2020 годах путем эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд. Ранее министр говорил, что республика готовится к размещению суверенных облигаций на российских, китайском и иных рынках.

Что касается профицита республиканского бюджета, то он, по словам министра, оценивается в таком же объеме, как и при планировании, и пойдет на погашение государственного долга. "Выпадающие источники привлечения средств замещены, есть совершенно конкретные планы, как и когда мы будем привлекать средства с китайского, российского, внутреннего рынка, и подготовительные мероприятия фактически все проведены", - заявил министр.