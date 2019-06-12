В мире
12.06.2019 16:43
Текст: Юрий Сизов

Минск готов разместить на рынке РФ облигаций на 10 млрд рублей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разместить на российском рынке в текущем году суверенных облигаций на 10 млрд российских рублей планирует финансовый институт Беларуси. Об этом сообщил 12 июня министр финансов республики Максим Ермолович, слова которого приводит БЕЛТА.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Техническая готовность по выходу на рынок у нас есть, есть конкретная двухлетняя программа привлечения. В этом году планируем, что будет размещение примерно на 10 млрд российских рублей", - пояснил глава ведомства. Он также сообщил, что выход на рынок еврооблигаций потребуется республике не ранее II полугодия 2020 года.

Переговоры во время недавнего визита премьера Румаса в Лондоне и его переговоры с руководством ЕБРР, уточнил он, показали "высокий интерес инвесторов к национальным облигациям, и фактически у Беларуси есть решение об организации выхода на рынок еврооблигаций".

Он напомнил также, что в текущем году погашать внешние обязательства планировалось за счет привлечения кредита правительства РФ в размере $600 млн, транша Евразийского фонда стабилизации и развития и бюджетного профицита в объеме $700 млн, а также заимствований на внутреннем рынке.

Фото: Николай Петров/БелТа/ТАСС
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Как известно, в ноябре прошлого года президент Лукашенко подписал указ о привлечении внешних государственных займов, одобрив привлечение правительством государственных займов в 2018-2020 годах путем эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд. Ранее министр говорил, что республика готовится к размещению суверенных облигаций на российских, китайском и иных рынках.

Что касается профицита республиканского бюджета, то он, по словам министра, оценивается в таком же объеме, как и при планировании, и пойдет на погашение государственного долга. "Выпадающие источники привлечения средств замещены, есть совершенно конкретные планы, как и когда мы будем привлекать средства с китайского, российского, внутреннего рынка, и подготовительные мероприятия фактически все проведены", - заявил министр.

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