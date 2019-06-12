Почему миграционное соглашение Трампа с Мексикой может провалиться

Миграционное соглашение Трампа с Мексикой может провалиться. Ни США, ни Мексика до сих пор не предложили детального плана того, как будет реализована стратегия борьбы с миграцией, и все пока ограничивается лишь борьбой с потоками миграции, а не ее предупреждением.

По-прежнему не предложена внятная стратегия борьбы с миграцией, даже несмотря на то, что обе страны ограничены в сроках.

Ожидается, что официальные лица из двух стран встретятся через 45 дней, чтобы оценить влияние на потоки мигрантов, а США будут ежедневно следить за реализацией соглашения. Как отмечают аналитики, соглашение президента США Дональда Трампа с Мексикой, достигнутое в пятницу, неизбежно столкнется с огромными материально-техническими трудностями, так что страны попросту рискуют не выполнить свои обещания, сообщает издание Politico.

Нацгвардия Мексики пока неспособна сдержать мигрантов

В пограничной службе США тем временем выражают сомнение, что мексиканская армия и нацгвардия смогут обуздать поток нелегальных мигрантов, тысячами направляющихся к американской границе.

Одной из ключевых частей соглашения является обязательство Мексики о развертывании недавно сформированной национальной гвардии для перехвата и, возможно, последующей депортации мигрантов, которые пересекают южную границу. Но Мексика, по оценке наблюдателей, не имеет такой силы, обученной, высокопрофессиональной и готовой иметь дело с разъяренной толпой людей, ищущих убежища. Причем, пытающихся прорваться в США не только из самой Мексики, но из Гватемалы и других стран Центральной Америки. Правительство Мексики обязалось разместить 6 тысяч офицеров на южной границе и по всей стране.

Лишь в феврале мексиканский конгресс одобрил создание национальной гвардии, а правовая основа для ее работы была оформлена только в прошлом месяце. Первоначально Национальная гвардия, численность которой к концу года должна быть 83 тысячи человек, будет состоять из мексиканских федеральных офицеров и офицеров военной полиции, но не ясно, будут ли они надлежащим образом подготовлены к работе с семьями мигрантов.

"Исторически мы видели в Мексике то, что приоритетом было задержание и депортация людей, а не их информирование об их правах, в том числе о праве на защиту", - сказала Морин Мейер, директор мексиканской программы "Центра по Латинской Америке" в Вашингтоне. Вопрос, отмечают эксперты, заключается в том, будут ли сотрудники нацгвардии иметь навыки, необходимые для работы с самой сложной категорией - детьми-мигрантами, и окажутся ли способными соблюдать процедуры предоставления убежища.

Нечем дышать

По условиям пятничного соглашения увеличивается срок, во время которого мигранты должны ждать, находясь в Мексике, пока их прошения о предоставлении убежища обрабатываются в США. Мексика пока безуспешно пытается справиться с более чем 11 тысячами мигрантов, которых Соединенные Штаты депортировали обратно в эту страну с тех пор, как Трамп развернул эту программу в январе.

Как правило, они находятся в переполненных центрах содержания мигрантов: так, в мае в результате инспекции Службы иммиграционного контроля США выяснилось, что в одном из таких центров на границе в одной из камер вместо 12 человек содержалось 78, и люди из-за жары испытывали большие проблемы с дыханием. Несколько авторитетных мексиканских чиновников, включая губернаторов штатов Сонора и Чихуахуа, заявили, что у них нет ресурсов для содержания мигрантов. В рамках соглашения, США пообещали в одностороннем порядке расширить свою программу "остаться в Мексике" - формально известную как "Протоколы о защите мигрантов" - подразумевая размещение таких центров на всей юго-западной границе страны.

По оценке экспертов, большое количество прошений, находящихся в иммиграционных судах США, может заставить мигрантов ждать решения в центрах к югу от американской границы в течение нескольких месяцев или даже лет. "Попытка представить, как они собираются удвоить или даже утроить эти цифры в течение следующих нескольких месяцев, является чем-то ошеломляющим, - сказал в интервью изданию Крис Уилсон, заместитель директора Мексиканского института Центра Уилсона. - Я попросту не знаю, куда пойдут все эти люди". По прогнозам, количество прошений будет стремительно расти в ближайшие недели, даже несмотря на то, что иммиграционные суды США уже сталкиваются с огромным количеством нерассмотренных дел.

Где взять средства?

Эксперты отмечают, что Белому дому нужно будет приложить значительные усилия, чтобы расширить программу "остаться в Мексике". Инициатива в настоящее время действует за пределами пограничных секторов и портов с судами и местами временного содержания. В более отдаленных пограничных пунктах иммиграционному агентству может потребоваться выделение дополнительных мест для судов и установки палаток для размещения беженцев. США также могут столкнуться с трудностями в общении с мигрантами, вынужденными оставаться в Мексике во время разбирательства о предоставлении убежища. Дела некоторых просителей, по некоторым данным, уже перенесены на весну 2020 года. А в мае Апелляционный суд США по девятому округу разрешил федеральным чиновникам по иммиграционным вопросам продолжать возвращать мигрантов в Мексику, отклонив иск, поданный Американским союзом гражданских свобод.

Правительство Мексики считает финансирование миграционной программы одним из своих приоритетов, но соглашение, подписанное в пятницу, не предусматривает выделения никаких новых средств на эти усилия.

Администрация Трампа в марте заявила, что сократит на сотни миллионов долларов программу помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за неспособности правительств этих стран остановить поток мигрантов. В соглашении также не сказано о выделении каких-либо средств на программу. В совместном заявлении, опубликованном США и Мексикой в ​​пятницу, говорилось о том, что "устранение коренных причин миграции происходит только в общих чертах, без обязательств по финансированию". Выступая в понедельник перед журналистами, госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не согласны предоставлять какую-либо помощь в рамках упомянутой сделки.

Мексика ищет варианты

В понедельник министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что если нынешний комплекс мер не сможет остановить поток мигрантов в США в течение 45 дней, то правительству Мексики необходимо будет начать обсуждение регионального пакта о предоставлении убежища.

Он сказал, что в дискуссиях примут участие Гватемала, Панама и Бразилия. Эти три страны являются транзитными пунктами или пунктами назначения для мигрантов. Эбрард также сказал, что Соединенные Штаты после консультации с мексиканскими официальными лицами решат, были ли усилия Мексики по борьбе с миграцией достаточными.

Кроме того, выполнение задачи заключения регионального соглашения о предоставлении убежища может оказаться чрезвычайно сложным и потребовать одобрения законодательных органов во многих странах, включая Мексику.

Трамп блефовал?

В свою очередь, как отмечает TheWashingtonPost, президент Трамп в течение двух дней утверждал, что заключил некую тайную иммиграционную сделку с Мексикой - помимо той, о которой было объявлено ​​в пятницу. Но Белый дом отказался раскрывать какие-либо подробности, а Мексика факт подобной тайной сделки опровергла. Столкнувшись с понятным скептицизмом, что такая сделка вообще существует, Трамп во вторник достал сложенный лист бумаги из нагрудного кармана. Фотографу издания удалось снять листок на камеру. Анализ содержания документа показал, что в нем действительно идет речь о США и Мексике и о неких обязательствах последней. Однако он подписан двумя людьми, но ни одна из этих подписей не принадлежит соответствующим президентам, высшим дипломатам или послам двух стран. Они, по версии издания, вероятно, принадлежат Марику Строка, заместителю помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам и Алехандро Селорио Алькантара, заместителю юридического советника в МИД Мексики. А значит, такой "тайный документ" не имеет особой юридической силы, и, скорее всего, носит некий рекомендательный характер, имея характер так называемой "подложки" для высших должностных лиц.