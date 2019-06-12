Почему не стоит ехать в Грузию на легковушке, или как Jeep по горам лазил

"Если вы продолжите ехать таким темпом, до базы мы доберемся в лучшем случае к 12 ночи". Голос в рации был холоден и невозмутим настолько же, сколь и пейзаж вокруг. Несмотря на молодую cочнозеленую траву вокруг, грузинский горный перевал Годерзи дышал на нас совсем не весенним воздухом. Местами здесь и в конце мая громоздятся глыбы снега, будто выровненные напильником вдоль каменистой дороги, а температура колеблется около +5 градусов. Несмотря на это, останавливаться и выбираться из домашнего тепла внедорожника хотелось через 100 метров максимум - за каждым изгибом скальной дороги открывается завораживающая картинка.

Но моя сегодняшняя встреча с Грузией началась не с гор, а с приморского Батуми, разросшегося ввысь многоэтажными стеклянными башнями отелей и жилых комплексов, а также знакомства с пятью автомобилями Jeep. На Wrangler в двух модификациях, Cherokee, Grand Cherokee и Compass нам за пару дней предстояло одолеть маршрут чуть более чем в 500 километров - и это, как вы понимаете, совсем не те 500 км, которые можно в один присест проскочить где-нибудь между Москвой и Питером.

Батуми - Боржоми

Перед стартом нас первым делом предупредили: не стоит расслабляться и слишком увлекаться боковыми видами - по правилам здесь ездят не всегда и не все. Так и получилось. Нас обгоняли по встречке на узкой городской улочке и тут же поворачивали на красный, вклинивались в сантиметрах от бампера на серпантине. Апофеозом стали обгоны в горах, когда с одной стороны скала, с другой пропасть, а навстречу несется лихой всадник и бесшабашно завершает свой маневр, едва не ударив тебе по фаре. Удивительно, что эти пируэты совершаются на откровенно старых машинах, а то и на грузовиках. И без тени злобы друг к другу. Просто так принято. Аварии, свидетелями страшных последствий которых мы тоже становились, заставляют останавливаться десятки мимо проезжающих водителей.

Ну а как же камеры, штрафы? Куда без них. Машин дорожной полиции - уйма. Нашему коллеге выписали штраф в размере около 1500 рублей только за то, что не полностью остановился перед знаком Stop. Это большие деньги для местного населения. Но даже угроза кошельку пока не в состоянии побороть дорожный менталитет.

На этом фоне за рулем яркокрасного Jeep Wrangler Unlimited Rubicon мое чувство опасности все-таки было немного притуплено. Брутальный внедорожник являет собой образец мощи, что уж говорить - его сила и спокойствие передавались и мне. При этом он гораздо лучше рулится и позволяет контролировать ситуацию на дороге, чем этот же автомобиль в предыдущем поколении.

Под капотом у Wrangler теперь - очень отзывчивый 2-литровый бензиновый турмотор с крутящим моментом в 400 Нм и мощностью 272 л.c. В случае обгонов на ограниченном пространстве - просто находка, потому как "выстреливает" дай боже. И требует за это около 9 литров в смешанном режиме, по заявленным данным. У нас получилось чуть больше - но чистоту нашего эксперимента следует подвергнуть сомнению: дерганая езда по серпантинам и пересечённой местности, испытания внедорожных способностей, стоянки на холостых не могли не увеличить расход.

"Один автомобиль - две среды обитания". Так сегодня звучит девиз Jeep, и в Грузии нам напоминали о нем не единожды. Иными словами, владелец машины должен одинаково уверенно чувствовать себя и в городских условиях, и на бездорожье. Но если кроссоверы, те же Cherokee и Compass, адаптировались к городскому комфорту более-менее легко, то как быть с Wrangler? Опыт езды по Батуми показал, что и он движется в этом направлении семимильными шагами.

Нет, внешне и по духу это все тот же оригинал, носитель уникального дизайна легендарного Willys. Но без современных ноток в "четвертом" Wrangler не обошлось. А все усовершенствования направлены в первую очередь на повышение комфортности. Ну, например, двери стали легче - открывать и закрывать их теперь куда проще. Крыша скинула в весе сразу на 20 процентов - ее по-прежнему можно снять, и сделать это теперь не так сложно, а еще можно натянуть опциональный мягкий верх. Ветровое стекло вновь можно опрокидывать вперед - фишка, берущая свои корни с самого первого Willys MA 1941 года. Но теперь на эту процедуру уйдет всего минут 5. Кроме того, наклон лобового стекла изменили с учетом аэродинамики.

Особо стоит отметить новое расположение кронштейна запасного колеса в задней части - его опустили на 300 мм. Благодаря этому улучшилась обзорность - раньше увидеть что-то в зеркало заднего вида было проблематично, и на это частенько пеняли Jeep.

Внутри тоже стало комфортней, тише, мягче. Грубая брусчатка на центральных улочках Батуми и ямы на выезде из города не столь сильно отстукивали по нашему экипажу, как могли бы, и разговору не мешали. На скорости за сотню километров в час, которую удалось развить на только что открытом двухполосном участке трассы, шума в салоне не особенно прибавилось, а управляемость снова порадовала.

Еще один фактор, работающий на повышение комфортности и в то же время сохранение внедорожных качеств "ранглера", - новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Она обеспечивает плавное движение по дорогам общего назначения и оптимизирует мощность двигателя к езде по бездорожью.

А еще в четырехместном красном Wrangler Rubicon можно было почувствовать себя местной звездой. Внедорожник привлекает внимание. В Грузии это было особенно заметно. Уже в Батуми на его узких улочках мы перехватывали заинтересованные взгляды. В глубинке их стало вдвое больше. Местное население живет скромно и передвигается в основном на повидавших виды машинах. Здесь любят подержанные немецкие иномарки и полноприводные японки. Довольно часто встречаются на дорогах представители советского автопрома - "Нивы", УАЗы, даже вазовские "копейки". Их уважают не только за проходимость, но и за простоту в ремонте.

Пока мои друзья отоваривались где-то на полпути к Боржоми в магазинчике, в котором наконец-то принимали карточки, двое местных с телефонами в руках сновали вокруг заезжего ковбоя. "Нечасто к нам такие машины приезжают, сфотографирую - детям покажу. Для наших горных дорог хороший транспорт, сразу видно", - вступил в разговор один из них. Но мой пассаж о новой системе подключаемого полного привода под названием Rock-Trac, двухступенчатой раздатке и усиленных мостах, кажется, пропустил мимо ушей, продолжив любоваться внешними характеристиками.

"Красивая машина, сильная. А я служил в Москве. Скучаю по ней", - заочно продолжил этот разговор мужчина лет 50 на серпантине при подъезде к родине знаменитой минералки. Впрочем, тут же переключился на политику и перспективы российско-украинских отношений.

Боржоми - Вардзия - Хуло - Батуми

В Боржоми нужно ехать не только для того, чтобы попробовать тот самый напиток. В бутылках он, кстати, вкуснее, чем в открытом источнике - там вода теплая и более соленая. Если же пройти по парку около четырех километров, можно увидеть, во-первых, семь мостиков, установленных здесь еще при Романовых, а во-вторых, термальные источники. Искупаться в серных ваннах обойдется в 5 лари (около 125 рублей). Лучше всего это делать ранним утром, когда на улице еще прохладно - после теплой воды приятно остыть на свежем воздухе.

Есть одна легенда, которую за время этой поездки удалось услышать не единожды. Якобы Бог раздал земли всем народам на планете, а народ грузин опоздал. И тогда Господь отдал им тот райский уголок, который сначала оставил себе.

Природа здесь действительно сводит с ума. На пути к знаменитому на весь мир пещерному городу Вардзия, построенному в отвесной скале еще в XII-XIII веках, дорога петляет вдоль горных речушек, огибает древние горные крепости, взбирается наверх и… - альпийские пейзажи отдыхают.

На этом отрезке пути мы - за рулем Jeep Grand Cherokee в самой внедорожной версии Trailhawk. На нем, так же как и на Wrangler, можно не только любоваться боковыми видами. Он хорош на асфальте, но позволяет большее - например, спуститься к бегущей реке и даже заехать в нее для крутых фотографий. А затем столь же легко взобраться на обрыв - достаточно поиграть шайбой, где выбираются режимы движения. В нашем случае езда по каменистой поверхности подошла как нельзя лучше.

Ну а в Батуми мы возвращались по самому короткому и сложному маршруту - через Ахалцихе и Хуло, и ах - какой это был маршрут.

Трансаджарская трасса - бесспорно, одна из самых живописных дорог в мире. Ее пересекают водопады, вокруг громоздятся хвойные леса, исполинские скалы, дома и мечети из железных листов, чуть поодаль сверкают снежные островки, а под ногами стелется туман.

Но на легковом автомобиле сюда лучше не соваться. Асфальт сопровождает вас только первые 30 километров после Ахалцихе, дальше начинается полнейшее бездорожье. Участки с крупными камнями проскочить еще, может, удастся, но водяные броды, глубокие ямы и грязевые каши на резких спусках и поворотах грозят авантюристам серьезными проблемами. Даже популярный японский кроссовер впереди нас не сходу решился штурмовать последний, самый крупный из водопадов - и в итоге сделал это с разгона, едва не лишившись выхлопной трубы. У Grand Cherokee с "умной" системой полного привода таких проблем не возникло - эту преграду он взял степенно и важно, даже не замочив колен. Несколькими минутами ранее то же самое проделали Jeep Compass и Cherokee из нашей же команды. А на спусках мы даже немного подерзили, закладывая крутые виражи - подвеска и тормоза позволяют.

Наш "внедорожный" Grand Cherokee был оснащен 286-сильным двигателем Pentastar объемом 3,6 литра. Помимо прочего он примечателен тем, что установленная здесь система управления подъемом впускных клапанов позволяет увеличить мощность мотора на высоких оборотах.

Свои способности движок проявил на серпантине, неистово разгоняясь и распугивая соседей. У этого Jeep чуткая педаль газа, быстрые отклики и незаметный восьмиступенчатый "автомат".

Если в целом - то и Grand Cherokee, и Wrangler идеально подходят для дальних путешествий, и даже для самых смелых. А Грузия - бесспорно, очень интересный вариант для автопутешествия. Но дороги тут в силу разных причин - разные. И к этому нужно быть готовыми.