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12.06.2019 18:42
Рубрика: Легковые авто

Почему не стоит ехать в Грузию на легковушке, или как Jeep по горам лазил

Текст: Руслан Антипов
"Если вы продолжите ехать таким темпом, до базы мы доберемся в лучшем случае к 12 ночи". Голос в рации был холоден и невозмутим настолько же, сколь и пейзаж вокруг. Несмотря на молодую cочнозеленую траву вокруг, грузинский горный перевал Годерзи дышал на нас совсем не весенним воздухом. Местами здесь и в конце мая громоздятся глыбы снега, будто выровненные напильником вдоль каменистой дороги, а температура колеблется около +5 градусов. Несмотря на это, останавливаться и выбираться из домашнего тепла внедорожника хотелось через 100 метров максимум - за каждым изгибом скальной дороги открывается завораживающая картинка.

Но моя сегодняшняя встреча с Грузией началась не с гор, а с приморского Батуми, разросшегося ввысь многоэтажными стеклянными башнями отелей и жилых комплексов, а также знакомства с пятью автомобилями Jeep. На Wrangler в двух модификациях, Cherokee, Grand Cherokee и Compass нам за пару дней предстояло одолеть маршрут чуть более чем в 500 километров - и это, как вы понимаете, совсем не те 500 км, которые можно в один присест проскочить где-нибудь между Москвой и Питером.

Батуми - Боржоми

Перед стартом нас первым делом предупредили: не стоит расслабляться и слишком увлекаться боковыми видами - по правилам здесь ездят не всегда и не все. Так и получилось. Нас обгоняли по встречке на узкой городской улочке и тут же поворачивали на красный, вклинивались в сантиметрах от бампера на серпантине. Апофеозом стали обгоны в горах, когда с одной стороны скала, с другой пропасть, а навстречу несется лихой всадник и бесшабашно завершает свой маневр, едва не ударив тебе по фаре. Удивительно, что эти пируэты совершаются на откровенно старых машинах, а то и на грузовиках. И без тени злобы друг к другу. Просто так принято. Аварии, свидетелями страшных последствий которых мы тоже становились, заставляют останавливаться десятки мимо проезжающих водителей.

Ну а как же камеры, штрафы? Куда без них. Машин дорожной полиции - уйма. Нашему коллеге выписали штраф в размере около 1500 рублей только за то, что не полностью остановился перед знаком Stop. Это большие деньги для местного населения. Но даже угроза кошельку пока не в состоянии побороть дорожный менталитет.

На этом фоне за рулем яркокрасного Jeep Wrangler Unlimited Rubicon мое чувство опасности все-таки было немного притуплено. Брутальный внедорожник являет собой образец мощи, что уж говорить - его сила и спокойствие передавались и мне. При этом он гораздо лучше рулится и позволяет контролировать ситуацию на дороге, чем этот же автомобиль в предыдущем поколении.

Под капотом у Wrangler теперь - очень отзывчивый 2-литровый бензиновый турмотор с крутящим моментом в 400 Нм и мощностью 272 л.c. В случае обгонов на ограниченном пространстве - просто находка, потому как "выстреливает" дай боже. И требует за это около 9 литров в смешанном режиме, по заявленным данным. У нас получилось чуть больше - но чистоту нашего эксперимента следует подвергнуть сомнению: дерганая езда по серпантинам и пересечённой местности, испытания внедорожных способностей, стоянки на холостых не могли не увеличить расход.

"Один автомобиль - две среды обитания". Так сегодня звучит девиз Jeep, и в Грузии нам напоминали о нем не единожды. Иными словами, владелец машины должен одинаково уверенно чувствовать себя и в городских условиях, и на бездорожье. Но если кроссоверы, те же Cherokee и Compass, адаптировались к городскому комфорту более-менее легко, то как быть с Wrangler? Опыт езды по Батуми показал, что и он движется в этом направлении семимильными шагами.

Нет, внешне и по духу это все тот же оригинал, носитель уникального дизайна легендарного Willys. Но без современных ноток в "четвертом" Wrangler не обошлось. А все усовершенствования направлены в первую очередь на повышение комфортности. Ну, например, двери стали легче - открывать и закрывать их теперь куда проще. Крыша скинула в весе сразу на 20 процентов - ее по-прежнему можно снять, и сделать это теперь не так сложно, а еще можно натянуть опциональный мягкий верх. Ветровое стекло вновь можно опрокидывать вперед - фишка, берущая свои корни с самого первого Willys MA 1941 года. Но теперь на эту процедуру уйдет всего минут 5. Кроме того, наклон лобового стекла изменили с учетом аэродинамики.

Фото: Пресс-служба FCA
Jeep Compass: Кто будет покупать американский кроссовер

Особо стоит отметить новое расположение кронштейна запасного колеса в задней части - его опустили на 300 мм. Благодаря этому улучшилась обзорность - раньше увидеть что-то в зеркало заднего вида было проблематично, и на это частенько пеняли Jeep.  

Внутри тоже стало комфортней, тише, мягче. Грубая брусчатка на центральных улочках Батуми и ямы на выезде из города не столь сильно отстукивали по нашему экипажу, как могли бы, и разговору не мешали. На скорости за сотню километров в час, которую удалось развить на только что открытом двухполосном участке трассы, шума в салоне не особенно прибавилось, а управляемость снова порадовала.

Еще один фактор, работающий на повышение комфортности и в то же время сохранение внедорожных качеств "ранглера", - новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Она обеспечивает плавное движение по дорогам общего назначения и оптимизирует мощность двигателя к езде по бездорожью.

А еще в четырехместном красном Wrangler Rubicon можно было почувствовать себя местной звездой. Внедорожник привлекает внимание. В Грузии это было особенно заметно. Уже в Батуми на его узких улочках мы перехватывали заинтересованные взгляды. В глубинке их стало вдвое больше. Местное население живет скромно и передвигается в основном на повидавших виды машинах. Здесь любят подержанные немецкие иномарки и полноприводные японки. Довольно часто встречаются на дорогах представители советского автопрома - "Нивы", УАЗы, даже вазовские "копейки". Их уважают не только за проходимость, но и за простоту в ремонте.

Фото: Ренат Закиев / РГ
Jeep привез новый Cherokee. Зачем ему три системы полного привода

Пока мои друзья отоваривались где-то на полпути к Боржоми в магазинчике, в котором наконец-то принимали карточки, двое местных с телефонами в руках сновали вокруг заезжего ковбоя. "Нечасто к нам такие машины приезжают, сфотографирую - детям покажу. Для наших горных дорог хороший транспорт, сразу видно", - вступил в разговор один из них. Но мой пассаж о новой системе подключаемого полного привода под названием Rock-Trac, двухступенчатой раздатке и усиленных мостах, кажется, пропустил мимо ушей, продолжив любоваться внешними характеристиками. 

"Красивая машина, сильная. А я служил в Москве. Скучаю по ней", - заочно продолжил этот разговор мужчина лет 50 на серпантине при подъезде к родине знаменитой минералки. Впрочем, тут же переключился на политику и перспективы российско-украинских отношений.

Боржоми - Вардзия - Хуло - Батуми

В Боржоми нужно ехать не только для того, чтобы попробовать тот самый напиток. В бутылках он, кстати, вкуснее, чем в открытом источнике - там вода теплая и более соленая. Если же пройти по парку около четырех километров, можно увидеть, во-первых, семь мостиков, установленных здесь еще при Романовых, а во-вторых, термальные источники. Искупаться в серных ваннах обойдется в 5 лари (около 125 рублей). Лучше всего это делать ранним утром, когда на улице еще прохладно - после теплой воды приятно остыть на свежем воздухе.

Есть одна легенда, которую за время этой поездки удалось услышать не единожды. Якобы Бог раздал земли всем народам на планете, а народ грузин опоздал. И тогда Господь отдал им тот райский уголок, который сначала оставил себе.

Природа здесь действительно сводит с ума. На пути к знаменитому на весь мир пещерному городу Вардзия, построенному в отвесной скале еще в XII-XIII веках, дорога петляет вдоль горных речушек, огибает древние горные крепости, взбирается наверх и… - альпийские пейзажи отдыхают.

На этом отрезке пути мы - за рулем Jeep Grand Cherokee в самой внедорожной версии Trailhawk. На нем, так же как и на Wrangler, можно не только любоваться боковыми видами. Он хорош на асфальте, но позволяет большее - например, спуститься к бегущей реке и даже заехать в нее для крутых фотографий. А затем столь же легко взобраться на обрыв - достаточно поиграть шайбой, где выбираются режимы движения. В нашем случае езда по каменистой поверхности подошла как нельзя лучше.

Ну а в Батуми мы возвращались по самому короткому и сложному маршруту - через Ахалцихе и Хуло, и ах - какой это был маршрут.

Трансаджарская трасса - бесспорно, одна из самых живописных дорог в мире. Ее пересекают водопады, вокруг громоздятся хвойные леса, исполинские скалы, дома и мечети из железных листов, чуть поодаль сверкают снежные островки, а под ногами стелется туман.

Но на легковом автомобиле сюда лучше не соваться. Асфальт сопровождает вас только первые 30 километров после Ахалцихе, дальше начинается полнейшее бездорожье. Участки с крупными камнями проскочить еще, может, удастся, но водяные броды, глубокие ямы и грязевые каши на резких спусках и поворотах грозят авантюристам серьезными проблемами. Даже популярный японский кроссовер впереди нас не сходу решился штурмовать последний, самый крупный из водопадов - и в итоге сделал это с разгона, едва не лишившись выхлопной трубы. У Grand Cherokee с "умной" системой полного привода таких проблем не возникло - эту преграду он взял степенно и важно, даже не замочив колен. Несколькими минутами ранее то же самое проделали Jeep Compass и Cherokee из нашей же команды. А на спусках мы даже немного подерзили, закладывая крутые виражи - подвеска и тормоза позволяют.

Наш "внедорожный" Grand Cherokee был оснащен 286-сильным двигателем Pentastar объемом 3,6 литра. Помимо прочего он примечателен тем, что установленная здесь система управления подъемом впускных клапанов позволяет увеличить мощность мотора на высоких оборотах.

Фото: Пресс-служба FCA
Grand Cherokee Trailhawk: Как показал себя "внедорожный" Jeep

Свои способности движок проявил на серпантине, неистово разгоняясь и распугивая соседей. У этого Jeep чуткая педаль газа, быстрые отклики и незаметный восьмиступенчатый "автомат".

Если в целом - то и Grand Cherokee, и Wrangler идеально подходят для дальних путешествий, и даже для самых смелых. А Грузия - бесспорно, очень интересный вариант для автопутешествия. Но дороги тут в силу разных причин - разные. И к этому нужно быть готовыми.

#тест-драйвы #Jeep