Подержанный УАЗ "Хантер": зачем он нужен и что в нем не ломается

В очередной раз заводить разговор про подержанный отечественный автопром не хотелось по причине того, что с ним все и так понятно. Куда более современный "Патриот" - источник безостановочных технических проблем и нюансов. Что уж рассуждать о советско-российском "Хантере". Однако 8 июня 2019 года я оказался на старте самого масштабного трофи-рейда России и возможно и мира - "Ладога Трофи". Такого количества УАЗов всех возрастов и модификаций я не видел давно. А их владельцы с таким упоением рассказывали о проведенном тюнинге, что немедленно захотелось открыть сайт объявлений и присмотреть "Хантер" себе. А может все же не стоит?

Не будем вдаваться в техническую казуистику: длинная и непростая судьба "Хантера" нелегка как военная служба - с 1972 года автомобиль пережил массу конструктивных изменений, но, как ни крути, остался "тем самым УАЗиком" со всеми вытекающими.

Любые отзывы в интернете, начинающиеся со слова "ужас", чаще всего, написаны людьми, изначально плохо представлявшими, что это за машина и для чего вообще она создавалась.

А создавалась она в самый разгар холодной войны для того, чтобы в момент начала боевых действий успеть подвезти командира до передовой и там погибнуть. В крайнем случае, под свист пуль и взрывы снарядов отползти до тыла, с помощью кузькиной матери и приклада автомата Калашникова быть поставленной на ход, и вернуться на поле боя, чтобы уже окончательно исполнить присягу и отдать долг Родине.

Как вы понимаете, при таких вводных данных вся философия создания подобного транспортного средства строится на совершенно иных принципах, не имеющих отношения к современному понятию "автомобиль" и напоминающих его номинально.

Беда в том, что страна, которую УАЗ должен был защищать, погибла раньше. И "469-ый" оказался на совершенно другом поле боя - поле рыночных отношений, с которыми его создатели собственно и сражались все предыдущие годы. Это приблизительно как в пылу сражения вывезти закаленного солдата с передовой, умыть, переодеть и утром отправить на работу в офис сейлс-менеджером налаживать связи с партнерами, через которых вчера смотрел в прицел. На успех - никаких шансов. Но делать нечего, так как кушать что-то надо. А потому военную технику принялись хоть как-то адаптировать для гражданской жизни и даже переименовать на английский лад.

Тем, кто хочет сказать, что, мол, вон у немцев, японцев и американцев получилось переделать военные джипы, посмотрите в их прайс-листы и сравните, во сколько это обошлось им, и во сколько нам - разница в цене от пяти до десяти раз.

Модификация "469-го", которая сегодня известна как "Хантер", появилась в 2003 году. С тех пор под капотом у внедорожника побывало четыре двигателя, несколько вариантов подвески и трансмиссии, а также бесчисленное количество разных комплектующих. Фактически найти два одинаковых УАЗа почти нереально, поскольку помимо самого завода с разным успехом довести машину до ума пытались все его хозяева.

Во многом, именно поэтому разброс цен на вторичном рынке на "Хантеры" десятикратный. Автомобили на ходу начинаются от 150 000 рублей за первые образцы 16-летней давности и заканчиваются на отметке в миллион рублей за трех-пятилетние экземпляры в дорогом и суровом тюнинге.

Двигатели

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

За время существования "Хантера" на него устанавливалось четыре мотора - два бензиновых и два дизельных. Выбрать лучший из них довольно сложно, поскольку низкое качество комплектующих не давало никаких гарантий даже после ремонта. Так что сломаться в любом из двигателей может все что угодно, а следить нужно за состоянием абсолютно всех систем. Как говорится, если из двигателя УАЗа не течет масло, значит его там уже нет.

Родной бензиновый двигатель УМЗ-4213 является инжекторной версией известного волговского двигателя ЗМЗ-402 почти со всеми его проблемами. Не считая, что при объеме 2.9 литра мотор нещадно потребляет бензин, основными проблемами является ненадежная топливная и охлаждающая системы, из-за которых силовой агрегат почти всегда нестабильно работает и регулярно перегревается.

Самым распространенным двигателем на "Хантере" является 2,7-литровый бензиновый силовой агрегат ЗМЗ-4091, который создавали специально под УАЗ. В целом, это самый неприхотливый и ремонтопригодный мотор с цепным приводом ГРМ, способный выдержать около 250 тыс. км пробега. Чаще всего владельцы сталкиваются с нестабильной работой мотора, причиной которой являются проблемы с топливной системой. Кроме того, на солидных пробегах встречаются проблемы с дроссельной заслонкой, низким давлением масла, посторонними стуками из поршневой, необходимостью балансировать коленвал и регулировать зазоры клапанов.

Самым распространенным из дизельных двигателей является отечественный 2.2-литровый агрегат ЗМЗ-5143. Как и у всей машины, у мотора сложная судьба - двигатель доделывался и дорабатывался на протяжении всего существования, но так и не занял достойного места под капотом УАЗа, несмотря на относительно неплохие тяговые и экономичные характеристики. Неудачная система ремней ТНВД и генератора, слабые крепления, уплотнения и резинки почти всех систем, которые регулярно обламывает, обрывает и трескает, включая головку блока цилиндров. Список возможных неисправностей длинный, а главная беда - абсолютно непредсказуемый.

Больше всего обидно за то, что технически мотор неплохой. Разборка дизеля 5143 на сервисе после солидных пробегов показывает, что почти все внутренности двигателя находятся в очень хорошем состоянии. Проблема в качестве сборки и отдельных важных комплектующих, брак которых порой ведет к капитальному ремонту уже на пробеге в 100 тыс. км. Например, заводу пришлось менять поршни на импортные, поскольку отечественные до ума так и не довели.

Единственный импортный двигатель на "Хантере" - польский дизель Andoria 4CT90 объемом 2.4 литра и мощностью 86 "лошадок". В продаже встречается нечасто, так как устанавливался в самом начале производства внедорожника и пользовался ограниченным спросом. По характеристикам двигатель отличался хорошей экономичностью, но уж очень медлительным нравом - заточен исключительно под бездорожье. В целом, по отзывам владельцев, это достаточно надежный, если не самый надежный двигатель УАЗа, который сегодня может беспокоить вопросом поиска запчастей к нему.

Трансмиссия

Фото: скриншот с youtube.com

На "Хантер" за время эксплуатации устанавливалось несколько вариантов коробок передач, а также несколько модификаций полноприводных трансмиссий. Разделить коробки передач можно на два простых типа - отечественную и импортную. Наша как 4-ступенчатом, так и в 5-ступенчатом виде отличалась крайней ненадежностью, проблемами в эксплуатации и ремонте, что в итоге привело и сам завод к вопросу ее полной замены.

Выбор пал на корейскую трансмиссию Dymos, которая заметно повысила комфорт переключений и выносливость. Так что здесь выбор очевиден. Отечественная раздатка "Хантера" из той же категории, что и коробка - слабая надежность, тугие включения и бесконечный вой.

Подвеска, управление и тормоза

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Все вышеперечисленные системы для военного внедорожника можно отнести к категории условных, поскольку все они относятся к комфорту управления и поведения машины на более-менее ровной дороге, к езде по которой УАЗ "Хантер" попросту не приспособлен. Говоря проще: в привычном понимании автовладельца тормозов и рулевого управления у "Хантера" нет. То есть, рулем задается приблизительное направление, в какую сторону нужно ехать, а педалью тормоза - ориентировочное место около которого нужно остановиться в диапазоне плюс-минус десяти-пятнадцати метров.

Надо ли говорить, что владельцы по кругу меняют тормозные цилиндры, подбирают колодки, барабаны и диски, борются с лопнувшими рессорами и пружинами, меняют мосты, ступицы, полуоси, карданы и крестовины, внедряют дифференциалы и прочие элементы внедорожного тюнинга. По встречающимся предложениям доводка УАЗа до состояния ездового комфорта порой доходит до одного года работ и миллиона рублей, не считая стоимости самой машины.

Кузов и салон

Фото: Виктория Чернышева/РГ

Опять же, в силу того, что жизненный цикл военной советской машины не был рассчитан на десятилетия, красили УАЗ сразу по металлу, так что коррозийная стойкость держится на качестве железа и, главным образом, заботе бывшего владельца. Некоторые целиком покрывали кузов защитными системами вроде Line-X.

Военно-аскетичный салон "Хантера" предназначен для боевого экипажа, а не для комфорта дальних путешествий, потому слова "эргономика" и "удобство" ему неведомы. В кузовные зазоры свободно проходят не только вода и ветер, но порой и мелкие грызуны. В жару салон нагревается до состояния бани, зимой промерзает, а в дождь полностью запотевает. Отдельные части интерьера могут остаться в руках при прикасании к ним.

Вывод

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Отвечая на вопрос заголовка, можно сразу сказать, что УАЗ "Хантер" - это не автомобиль, а состояние души, перемешанное у многих с ностальгией по советской армии, а также с мальчишеским желанием построить суровую машину своей мечты своими же силами. Недаром покупателями УАЗов очень часто являются обеспеченные люди, которые строят из них внедорожные мегапроекты.

С другой стороны находится мир российской глубинки, до которой порой просто ни на чем другом не добраться, а главное ничего другого не починить матом и ломом. Потому что главное, что почти никогда не ломается в УАЗе, как и в русском мужике - это сила духа. Недаром Ульяновский автозавод уже дважды собирался прекращать производство "Хантера" и дважды продолжал выпуск из-за не снижающегося спроса.