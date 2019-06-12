Путин вручил госпремию композитору Родиону Щедрину

Владимир Путин сегодня вручил в Кремле госпремию в области гуманитарной деятельности одному из самых исполняемых композиторов второй половины ХХ века Родиону Щедрину.

Отметим, что это важная премия, которая присуждается людям, ведущим активную, плодотворную просветительскую и миротворческую деятельность, которая направлена на утверждение нравственных ценностей и консолидацию общества в России.

"Масштаб его личности, богатство таланта, диапазон его художественного мастерства поражает. Он автор множества музыкальных произведений разных жанров", - заявил Владимир Путин на церемонии чествования лауреатов госпремий.

Он отметил, что верность Щедрина русской теме, духовному наследию России отличает все многогранное творчество композитора.

"Его музыкальная деятельность - это, безусловно, миссия просветительская, гуманитарная, объединяющая людей из самых разных стран", - подчеркнул президент. Произведения Романа Щедрина более 60 лет входят в репертуар выдающихся музыкантов и оркестров, исполняются на сценах ведущих концертных залов. Вместе с балериной Майей Плисецкой Щедрин принял участие в создании балетов "Кармен-сюита", "Анна Каренина" и "Чайка". Одними из последних работ Щедрина стали опера-феерия "Рождественская сказка", "Месса поминовения" и "Поэтория".

Ранее госпремию в области гуманитарной деятельности получали патриарх Московский и всея Руси Алексий II, писатели Александр Солженицын и Валентин Распутин, общественные деятели Валентина Терешкова и Евгений Примаков, композитор Александра Пахмутова, дирижер Валерий Гергиев, президент Франции (1995-2007) Жак Ширак, король Испании Хуан Карлос I.