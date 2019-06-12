Метро Москвы стало лауреатом премии Международного саммита транспорта

В Стокгольме завершил работу Международный саммит общественного транспорта (МСОТ). Традиционно были вручены премии за лучшие транспортные проекты мира, в том числе был отмечен и московский метрополитен в категории "Лучшая маркетинговая компания".

Приз столичная подземка получила за проект "Привет, Москва", всего в данной категории отметили шесть участников.

Историко-культурный проект "Привет, Москва" длится с прошлой осени. Сначала был запущен поезд, который постепенно стали наполнять информацией о столице, затем в вагонах и на станциях стали появляться различные факты о культурной жизни москвичей и истории города. Сейчас также информацию начали транслировать и в наземном транспорте.

Следующий МСОТ пройдет в 2021 году в Австралии, в Мельбурне.