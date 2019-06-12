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12.06.2019 14:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Пианистка из Германии выступила в Воронеже босиком

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Романтическую программу "Наступление ночи" привезла на Платоновский фестиваль Элис Сара Отт, входящая в число лучших молодых исполнителей классической музыки. Немецкую пианистку с японскими корнями хвалят за отточенную технику и внимательное интонирование - и не зря, в чем смогли убедиться воронежские меломаны.
Фото: Андрей Парфенов / РГ Фото: Андрей Парфенов / РГ
Фото: Андрей Парфенов / РГ

Элис объединила произведения Дебюсси, Сати и Шопена, так или иначе связанные с "ночной" темой. Так, одна из частей романтической "Бергамасской сюиты" Клода Дебюсси носит название "Лунный свет", его же "Ревери" ("Грезы") и "Гноссиены" Эрика Сати настраивают на меланхолические раздумья в полумраке, ну а шопеновские ноктюрны вписываются в концепцию уже в силу жанра.

Фото: Андрей Парфенов / РГ
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Пианистка босиком вышла на сцену воронежской филармонии, залитую приглушенным желто-лиловым светом, и… разрешила слушателям немного вздремнуть. "Только чур не храпеть!" - предупредила обаятельная и бойкая девушка, объясняя внутреннюю логику концерта:

- Сумерки - время перехода: от дня к ночи, от света к темноте. Время неясности и колебания - между "да" и "нет", правдой и ложью, хорошим и плохим. Хорошее - не всегда правильное… Мне нравится атмосфера такого перехода и неопределенности. Я даже хотела дать своему альбому с этой программой название "Сумерки" (Twilight), но ассоциации с одноименным фильмом про вампиров были бы излишни! За минувший год (в сезоне 2018/2019 Отт гастролировала с "Наступлением ночи" по всему миру. - "РГ") в моей жизни произошел ряд важных событий, приятных и не очень, поэтому тьму и свет я теперь воспринимаю по-новому.

За роялем Элис Сара впадает в некое экстатическое состояние, которое, несмотря на определенную долю игры, не выглядит искусственным. Блуждающая улыбка скрывает внутреннее напряжение и собранность, с которой пианистка погружается в импрессионизм и чувственность музыки. Мягкое пианиссимо, внятный звук, порывы страсти в концовках - в романтических сочинениях Отт как у себя дома. А Шопен ей идет особенно.

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