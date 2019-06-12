Скрипач Максим Венгеров раскрыл секрет воспитания музыкантов

Венгеров предстал на нем в двух ипостасях - как солист и как дирижер, управляя симфоническим оркестром концертного зала. В Concertone для двух скрипок его партнершей стала уроженка Воронежа Анастасия Тимошенко, которая играет в оркестре "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета. Дуэт получился слаженным, без "перетягивания одеяла", так что на первом плане была не приглашенная звезда и даже не виртуозность солистов, а - Моцарт.
- Он всегда современен, всегда излучает свет, играет яркими красками. Моцарт очень близкий для меня композитор, я с раннего детства выделял его и, как ни странно, Шостаковича. В их музыке я как у себя дома, как будто сам это написал! - признался Максим Венгеров. - Правда, сегодня для публики музыка Моцарта или Баха уже выглядит как бы немного устаревшей: хочется чего-то более пикантного, интересненького. Появилось много отвлекающих факторов, один из главных - кроссовер. Для меня лично смешение стилей в музыке неприемлемо, я никогда не позволял себе в это нырнуть. Я за чистоту. Что может быть прекраснее Моцарта в его естественном облике? Хочется надеяться, что будут появляться гениальные композиторы, которые напишут что-то сопоставимое с его произведениями.
Играть с ведущими оркестрами и гастролировать Венгеров начал в очень юном возрасте - и на личном опыте знает, что способно мотивировать ребенка заниматься музыкой всерьез. Родители и учителя не превозносили его как вундеркинда, "все было довольно приземленно и правильно", так что о звездной болезни и речи не шло. Подстегивали мальчика большие цели.
- На первом же уроке знаменитый педагог по скрипке Захар Брон похвалил меня (я сыграл концерт Мендельсона) и сказал: "Хочешь сыграть в Москве с Госоркестром? Через десять дней надо знать концерт Паганини № 1 с каденцией Эмиля Соре". Наитруднейшая задача. Но я об этом не знал и сказал - да нет проблем. Занимался всю ночь, все утро… (Мне всегда везло с соседями, может быть, поэтому я и стал музыкантом.) Пришел на второй урок, разложил ноты. А Брон заметил: "Мне кажется, ты недостаточно талантлив, раз еще не знаешь концерт наизусть", - смеется Максим Венгеров. - В такой атмосфере я ощущал себя профессионалом, и никаких детских мыслей не было. Из того времени я помню только погружение в музыку. Не было такого, чтобы мою игру слушали и сразу умилялись. До сих пор помню наставления, которые мне, шестилетнему, дал один пожилой человек в Москве.
В 13 лет скрипач вместе с учителем отправился в Италию, где, как он думал, нужно будет играть Чайковского. На вокзале Брон спросил: "Ну что, ты выучил Первый концерт Прокофьева?" Максим о таком произведении и не слышал. Впереди было три дня в дороге - ехали поездом и автобусом.
- На границе с Брестом у нас был последний шанс отказаться от этой авантюры, - рассказывает Венгеров. - Брон предложил: "Можем выйти, скажем, что ты заболел". Но я хотел в Италию! Выучил концерт, как смог, но, естественно, оркестровую партию не знал. Дирижером был Юрий Симонов, он отнесся ко мне как отец: "Максимчик, не волнуйся, на меня смотри, я буду показывать, когда вступать".
Сегодня у Венгерова уже свои ученики, а дома - дети, которым надо как-то передать любовь к музыке. Вместе с женой они решили, что главное - научить их получать радость от соприкосновения с искусством. Ну и музицировать.
- Если дети станут музыкантами - хорошо. Но это совершенно необязательно, - считает скрипач. - Артистов часто воспринимают как людей, витающих в облаках. Но нашу профессию надо осваивать с четырех-пяти лет, и тут нужна дисциплина, несвойственная детям выдержка и концентрация. Конечно, ребенку не всегда хочется заниматься. Ему нравится, когда все идет в форме игры, а тут гаммы, этюды, сидишь час, другой… Когда моя старшая дочь Лиза плачет за роялем, я говорю - давай-ка выйдем и обговорим твои проблемы в соседней комнате, на диване. За роялем нельзя плакать! Там должно быть одно удовольствие. Если отношения с музыкой будут свободными от негатива, у человека сформируется правильный рефлекс: вышел на сцену - и радуешься.