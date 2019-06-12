Скрипач Максим Венгеров раскрыл секрет воспитания музыкантов

Вечер с Моцартом подарил воронежцам один из самых востребованных скрипачей мира. Максим Венгеров выступил на Платоновском фестивале, который, по его словам, уже приобрел известность среди музыкантов за рубежом. Концерт состоялся при поддержке посольства Израиля в России.

Венгеров предстал на нем в двух ипостасях - как солист и как дирижер, управляя симфоническим оркестром концертного зала. В Concertone для двух скрипок его партнершей стала уроженка Воронежа Анастасия Тимошенко, которая играет в оркестре "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета. Дуэт получился слаженным, без "перетягивания одеяла", так что на первом плане была не приглашенная звезда и даже не виртуозность солистов, а - Моцарт.

- Он всегда современен, всегда излучает свет, играет яркими красками. Моцарт очень близкий для меня композитор, я с раннего детства выделял его и, как ни странно, Шостаковича. В их музыке я как у себя дома, как будто сам это написал! - признался Максим Венгеров. - Правда, сегодня для публики музыка Моцарта или Баха уже выглядит как бы немного устаревшей: хочется чего-то более пикантного, интересненького. Появилось много отвлекающих факторов, один из главных - кроссовер. Для меня лично смешение стилей в музыке неприемлемо, я никогда не позволял себе в это нырнуть. Я за чистоту. Что может быть прекраснее Моцарта в его естественном облике? Хочется надеяться, что будут появляться гениальные композиторы, которые напишут что-то сопоставимое с его произведениями.

Играть с ведущими оркестрами и гастролировать Венгеров начал в очень юном возрасте - и на личном опыте знает, что способно мотивировать ребенка заниматься музыкой всерьез. Родители и учителя не превозносили его как вундеркинда, "все было довольно приземленно и правильно", так что о звездной болезни и речи не шло. Подстегивали мальчика большие цели.

- На первом же уроке знаменитый педагог по скрипке Захар Брон похвалил меня (я сыграл концерт Мендельсона) и сказал: "Хочешь сыграть в Москве с Госоркестром? Через десять дней надо знать концерт Паганини № 1 с каденцией Эмиля Соре". Наитруднейшая задача. Но я об этом не знал и сказал - да нет проблем. Занимался всю ночь, все утро… (Мне всегда везло с соседями, может быть, поэтому я и стал музыкантом.) Пришел на второй урок, разложил ноты. А Брон заметил: "Мне кажется, ты недостаточно талантлив, раз еще не знаешь концерт наизусть", - смеется Максим Венгеров. - В такой атмосфере я ощущал себя профессионалом, и никаких детских мыслей не было. Из того времени я помню только погружение в музыку. Не было такого, чтобы мою игру слушали и сразу умилялись. До сих пор помню наставления, которые мне, шестилетнему, дал один пожилой человек в Москве.

В 13 лет скрипач вместе с учителем отправился в Италию, где, как он думал, нужно будет играть Чайковского. На вокзале Брон спросил: "Ну что, ты выучил Первый концерт Прокофьева?" Максим о таком произведении и не слышал. Впереди было три дня в дороге - ехали поездом и автобусом.

- На границе с Брестом у нас был последний шанс отказаться от этой авантюры, - рассказывает Венгеров. - Брон предложил: "Можем выйти, скажем, что ты заболел". Но я хотел в Италию! Выучил концерт, как смог, но, естественно, оркестровую партию не знал. Дирижером был Юрий Симонов, он отнесся ко мне как отец: "Максимчик, не волнуйся, на меня смотри, я буду показывать, когда вступать".

Сегодня у Венгерова уже свои ученики, а дома - дети, которым надо как-то передать любовь к музыке. Вместе с женой они решили, что главное - научить их получать радость от соприкосновения с искусством. Ну и музицировать.

- Если дети станут музыкантами - хорошо. Но это совершенно необязательно, - считает скрипач. - Артистов часто воспринимают как людей, витающих в облаках. Но нашу профессию надо осваивать с четырех-пяти лет, и тут нужна дисциплина, несвойственная детям выдержка и концентрация. Конечно, ребенку не всегда хочется заниматься. Ему нравится, когда все идет в форме игры, а тут гаммы, этюды, сидишь час, другой… Когда моя старшая дочь Лиза плачет за роялем, я говорю - давай-ка выйдем и обговорим твои проблемы в соседней комнате, на диване. За роялем нельзя плакать! Там должно быть одно удовольствие. Если отношения с музыкой будут свободными от негатива, у человека сформируется правильный рефлекс: вышел на сцену - и радуешься.