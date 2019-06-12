В метро Москвы установили российский флаг из 750 тысяч проездных билетов

Российский флаг из бумажных проездных билетов "Единый" появился в московском метро в честь празднования Дня России. Двухметровый триколор украшает аванзал станции "Курская". На его создание ушло 750 тысяч использованных проездных белого, синего и красного цвета. Тут же выступят с концертом участники одного из коллективов проекта "Музыка в метро".

Как сообщает пресс-служба столичной подземки, в часть праздника сегодня пассажирам метро на стойках "Живое общение" подарят маленькие флажки и значки с государственной символикой. Солисты и коллективы проекта "Музыка в метро" будут исполнять на станциях патриотические композиции.

Праздничные мероприятия в Москве, посвященные Дню России, пройдут на 40 площадках по всему городу. В течение всего дня на них будут выступать участники крупнейшего исторического фестиваля "Времена и эпохи" более чем из 20 стран.