Власти Москвы просят горожан не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова

Департамент региональной безопасности Москвы просит граждан не участвовать сегодня, 12 июня, в несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова.

В пресс-службе департамента отмечают: "Регламент подготовки подобных мероприятий и ограниченное время для осуществления необходимого комплекса мер не позволяют обеспечить общественную безопасность в полном объеме". Горожан просят не поддаваться на провокации и отказаться от участия в несанкционированной акции.

Вчера, 11 июня прошла встреча представителей правительства Москвы с организаторами несанкционированного мероприятия "Свободу Ивану Голунову", которое они планировали провести в среду в центре Москвы. Организаторы были предупреждены об ответственности за проведение несогласованного публичного мероприятия. Акцию акцию в поддержку журналиста столичные власти согласовали на 16 июня.