Арестованному за взятку вице-мэру Якутска предъявлено обвинение

Заместителю мэра Якутска Василию Гоголеву, арестованному по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, предъявлено обвинение. Двое его сообщников, представляющие строительную компанию "Утум-Инвест", обвиняются в посредничестве.

По данным следствия, Гоголев, курируя в городе вопросы капитального строительства, за выдачу разрешений на увеличение этажности и отклонение от предельных параметров строящегося жилого комплекса получил от строительной компании "Строй-Академия" имущественную взятку. Ему переданы права на недвижимость в этой новостройке площадью 1491 квадратный метр на сумму 114 миллионов рублей.

Следствие установило, что взятку заместитель мэра получил через посредников Георгия Карамзина и Татьяну Самсонову в пользу строительной фирмы "Утум-Инвест", владельцем и учредителем которой являлся сам Гоголев до назначения на муниципальную должность.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению руководителя "Строй-Академии".

Внешне все выглядит как обычная сделка между двумя строительными компаниями. "Утум-Инвест" продал "Строй-Академии" за 150 миллионов рублей земельный участок, на котором строится тот самый жилой комплекс. Незадолго до возбуждения уголовного дела стороны подписали дополнительное соглашение о том, что рассчитываться покупатель будет квадратными метрами. Из-за этого многие местные электронные СМИ опубликовали предположения, что речь идет об экономическом споре, и разбирательства должны проходить в арбитражном суде.

Однако старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая уточнила:

- Органом расследования объективно установлено, что указанные выше лица требовали, помимо исполнения обязательств по договору на сумму 150 миллионов рублей, передачи взятки в виде имущественных прав на недвижимость на сумму 114 миллионов рублей за выдачу соответствующих разрешительных документов.

На период следствия Гоголев отстранен от исполнения обязанностей вице-мэра и по решению суда помещен в следственный изолятор. Арестован также Карамзин. Самсоновой суд определил в качестве меры пресечения домашний арест.