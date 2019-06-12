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12.06.2019 10:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вслед за Ключевским столб пепла выбросил вулкан Шивелуч

Текст: Юрий Батин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, в среду днем на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Высота столба составила до 4,5 километра над уровнем моря.

Два дальневосточных вулкана выбросили столбы пепла

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ,  пепловый шлейф распространился по ветру в северо-западном направлении на расстояние 15 километров. На пути его распространения населенных пунктов нет.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп здесь не зарегистрировано.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Напомним, за несколько часов до этого на Камчатке активизировался вулкан Ключевской, поднявший столб пепла на пять километров над уровнем моря.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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