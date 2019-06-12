Станислав Черчесов: Чалов сидел на скамейке заслуженно

Станислав Саламович, каким получился матч?

Станислав Черчесов: Мы к каждой игре готовимся, изучаем соперника, и знали, что будет непросто. Кипр - достаточно обученная, организованная команда, где есть хорошего уровня игроки. Так оно и сложилось. Тем более, мы им в какой-то степени помогли - свои моменты надо было реализовывать, забивать, и тогда, возможно, игра бы сложилась чуть полегче. А счет 1:0 - он скользкий, и соперник чувствует, что любой стандарт или контратака может ему дивиденды принести. Поэтому игра стала такой, на нерве. С одной стороны, это хорошо, что был такой сценарий и зритель увидел такую борьбу, но нам бы хотелось, чтобы полегче сложилось. Но три очка есть три очка. Сезон мы завершили на хорошей ноте, двумя победами. Саранск и Нижний Новгород нас встретили тепло и в прямом, и в переносном смысле. И там, и там +30, стадионы были заполнены. Решение играть в регионах себя оправдывает, а мы всегда благодарим нашего болельщика и стараемся его поддержать.

Можете кого-то персонально отметить как в хорошем смысле, так и покритиковать?

Станислав Черчесов: Нет, мы так не можем. Вы смотрите в игре, кто какой финт заложил. В вашем понимании он хороши, а в нашем - плохой. Потому что любое действие должно быть своевременным. Во многих моментах мы сыграли так, как планировали, но были эпизоды, где мы передерживали мяч, не до конца правильно располагались чисто геометрически, и поэтому игра не складывалась. А так настрой был хороший - мы прессинговали, хотели подавить соперника и сделали это. Но это не превратилось в голы.

Будут ли у вас к кому-то из игроков претензии в связи с тем, что после Сан-Марино случился небольшой расслабон?

Станислав Черчесов: Могу с уверенностью сказать, что если бы был, как вы говорите, расслабон, то сегодня мы бы точно проиграли. Ну а претензии я могу предъявить только себе. Игрокам я предъявляю только требования, которые они должны выполнять.

Артем Дзюба провел на поле все 180 минут, хотя в конце ему явно не хватало свежести. Почему его не заменили?

Станислав Черчесов: То, что он устал, я видел. Если бы счет был 2:0 или 3:0, то, возможно, я бы его и поменял. А так как это капитан команды, то при счете 1:0 он должен быть на поле и доводить игру до победы.

А в игре с Сан-Марино почему его оставили?

Станислав Черчесов: В той игре, боюсь, он даже не вспотел.

Многие ждали на поле лучшего бомбардира премьер-лиги Федора Чалова. Почему его не выпустили, а играл, скажем, Ионов?

Станислав Черчесов: Ионов забил гол. Чалов сидел на скамейке запасных, причем заслуженно. Потому что на сборе мы видим, кто как себя проявляет. И поэтому с Сан-Марино вышел Смолов, а не Чалов. Зато Чалов вышел против Казахстана, поскольку тогда он был предпочтительнее. Вы смотрите на имена и то, как он сыграл 26 мая последний матч с "Крыльями Советов". Но сегодня уже 11 июня, за это время многое меняется. Мы рады, что Чалов в нашей команде, что он обживается. После игры с Сан-Марино мы с ним разговаривали где-то полчасика, обсуждали ситуацию, к чему ему надо готовиться. Все идет своим чередом. Баринов хорошо себя проявляет, поэтому он в двух матчах вышел. Не потому что я его люблю или его татуировки мне нравятся, а потому что он готов и он нам помог.

Федор Кудряшов здорово себя проявил. Это возвращение из Турции в русскоязычную среду так на него подействовало?

Станислав Черчесов: Федор - ответственный, серьезный парень, и мы часто с ним разговариваем. Тем более он с 17 лет у меня в "Спартаке" играл. Это из той серии, когда бытие определяет сознание. Где ты находишься, тем и питаешься. Все-таки Россия его чуть сковывала сама по себе, в Турции он раскрепостился, и играет так, как играет. Он проводит великолепный сезон и для нас это игрок, который дает результат. Говорят, что в России его позиция (левого защитника - прим. авт.) дефицитная, а он свободный агент, но почему-то никто к нему пока не обратился. Может, поэтому хорошо играет.

Артем Дзюба не раз говорил, что хочет играть в Англии. Верите, что у него бы получилось?

Станислав Черчесов: Вернемся к тому, что я сказал. Тренируясь и играя в другой лиге, ты дышишь тем же воздухом и автоматически адаптируешься к скоростям, к сопернику. У него высокий уровень мастерства, характера ему тоже не занимать. Ну а если он мотивирован сам по себе, то мы знаем, что он может. И если у него получится перейти в премьер-лигу, то я только буду за него рад. У меня никаких сомнений в нем нет. Как и ни в одном и футболистов, которые у меня в команде.

Есть ли опасения перед осенними отборочными матчами?

Станислав Черчесов: В сентябре мы играем с Шотландией и Казахстаном, но сегодня сложно об этом даже думать. Сейчас пауза, потом сборы. Мы опять будем всех внимательно осматривать. В сегодняшнем составе из 28 футболистов были только 10 из тех, кто играл на чемпионате мира. Мы стараемся внимательно смотреть за теми, кто себя проявляет или, наоборот, сдает позиции. Никакого желания кого-то специально менять нет, но в спорте нет "вчера". Есть только "сегодня" и "завтра".

Подводя итоги всего сезона, команда после чемпионата мира стала другой? И какой вы бы видели ее в идеале в плане стиля?

Станислав Черчесов: Очень бы хотелось, чтобы мы были доминирующей командой - выходили и свою линию гнули. Сегодня мы пока не можем этого делать с большими сборными. Хочется иметь команду, которую я бы назвал хамелеоном. Которая в любой ситуации может себя перестраивать и меняться. Чтобы она не была просчитываемой.