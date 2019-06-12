Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Почему не стоит ехать в Грузию на легковушке, или как Jeep по горам лазил 18:42
Видео: британский автоумелец гоняет по городу на диваномобиле 15:20
Редчайший украинский пикап продают в Польше 11:51
В России стартовали продажи Lada Granta Cross 08:20
12.06.2019 17:33
Рубрика: Легковые авто

Современный двигатель Lada оказался хуже мотора Opel 20-летней давности

Текст: Борис Захаров

Насколько много спорта в "разогретой", но все же гражданской модификации Lada Vesta Sport? Ответ на этот вопрос поискали и нашли эксперты "Авторевю".

Обозреватель этого издания Владимир Мельников провел серию сравнительных испытаний Vesta Sport с "двадцатилетним" седаном ВАЗ 21106, оснащенным 2-литровым бензиновым двигателем Opel мощностью 148 л.с. Такой мотор в 80-е и 90-ые годы немецкая марка устанавливала на семейство Astra. Модель же ВАЗ 21106 получила такой агрегат по запросу вазовской раллийной команды. На боевых болидах мотор в варианте без наддува форсировали до 300 л.с. наддувом - до 400 л.с.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
В России стартовали продажи Lada Granta Cross

Однако в сравнительном "ретротесте" на Дмитровском полигоне оказался задействован гражданский вариант опелевского двигателя - экостандарта Евро2, с отдачей 148 л.с., прошедший в свое время полный комплекс испытаний на том же Центральном автополигоне в Дмитрове. К созданию экстерьера 21106 приложили руку инженеры АвтоВАЗа и фирмы "Мега-Лада". Среди прочего, как и Lada Vesta Sport, "десятка" с немецким "сердцем" получила гидроусилитель руля производителя ZF, спортивные настройки подвески и расширенные пластиковые крылья. Коробку поставляло спортивное отделение английского филиала General Motors - Vauxhall.

Однако вернемся собственно к соревнованию современной Lada, оснащенной штатным 1,8-литровым мотором мощностью 145 л.с. экостандарта Евро5 и оспортивленной "десятки" двадцатилетней давности. Увы, но последняя не оставила Vesta Sport никаких шансов в "спарринге" . На видеоролике хорошо видно, как 21106 с легкостью обходит своего современного оппонента и в дальнейшем лишь увеличивает отрыв.

В том же ролике Владимир Мельников сравнивает ездовые качества двух автомобилей, отмечая значительные преимущества Vesta Sport в виде более цепких тормозов, значительно более острого руля и общей собранности.

Автомобили Lada подвели коробки передач Renault
Указатели поворотов на Lada 4x4 поменяли из-за возможного разрушения
#Lada #Opel