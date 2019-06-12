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Рубрика: В мире

Украина придумала схему покупки газа в РФ

Текст: Константин Волков

Срочно создавать частную компанию, покупать в России газ и привозить его на Украину - такой способ предложил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус, выступая в эфире телеканала "112 Украина".

Фото: EPA/SERGEI CHIRIKOV
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С таким предложением он обратился к лидерам "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрию Бойко и Виктору Медведчуку, которые ведут переговоры о цене на газ с российской стороной.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
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"Если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор... Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать", - отметил Герус.

На Петербургском экономическом форуме 7 июня глава "Газпрома" Алексей Миллер и Медведчук провели встречу, на которой обсудили обеспечение Украины газом через прямые поставки из России. Тогда же Миллер отметил, в частности, что Россия готова начать переговоры с Киевом о поставках газа по цене на четверть ниже рыночной.

В мире экс-СССР Украина Переговоры с Украиной по газу
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