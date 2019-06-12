В Стокгольме представили проект прототипа беспилотного трамвая

В немецком Потсдаме идет эксперимент по созданию беспилотного трамвая, а в Испании экспериментируют с виртуально соединяемыми трамваями - интернет-канал по 5G заменяет реальную механическую сцепку. Проекты превращения трамваи в полные или хотя бы частичные беспилотники эксперты обсудили сегодня на одной из сессий Международного саммита общественного транспорта, заканчивающего работу в шведском Стокгольме, но при этом единого мнения "а стоит ли овчинка выделки", так и не прозвучало.

По сути беспилотный трамвай - это обычный трамвай, которому добавили несколько видеокамер и датчиков, позволяющих, в том числе, автоматически останавливаться перед препятствиями. Автотрамвай под присмотром водителя, конечно же, испытали как на территории депо, так и на шестикилометровом участке в городе с реальным движением. Одной из самых сложных проблем, по словам Оливера Глассера, представителя перевозчика, стали выбегающие толпой люди около Центральной станции - умный вежливый трамвай "заточен" под пропуск пешеходов. "Значит он будет стоять до девяти часов, пока не кончится час пик", - грустно констатировал г-н Глассер

Причем для немцев беспилотник, в первую очередь, это не средство повышения безопасности на дороге (именно этот тезис чаще всего приводится в пользу внедрения автопилотов), а способ справиться с дефицитом водителей трамвая, от которого страдает, по словам Оливера Глассера, вся Германия.

Второй проект, представленный на сессии, - автоматически сцепляемые трамваи по интернет-каналу - его сделали на базе испанской CAF, этот 60-метровый "паровозик", катаясь по территории депо, разогнался до 40 км в час. Польза от такой сцепки - увеличить, при необходимости, вместимость трамвая в два раза и при этом практически мгновенно, не выходя наружу, "подцепив" "хвост", просто проезжая мимо. Причем сцепляются не "в жесткую", а держась друг от друга на расстоянии шести метров.

Практическая применимость обоих трамваев вызвала вопросы. Скептики предположили, что если сейчас есть дефицит водителей, то после внедрения всех этих сложных технологий, может выясниться, что не хватает уже техников для обслуживания роботизированного транспорта. Да еще и надо вложить огромные деньги в разработки, испытания и воплощения того, что уже сегодня легко делает один водитель. Тем не менее, большинство участников дискуссии все-таки были уверены, что беспилотный трамвай - дело времени, правда, не очень близкого - минимум через пять лет, а скорее всего, через 10-15, слишком много всего надо еще настроить и проверить и возможно вообще придется строить для такого трамвая отдельные линии, полностью отгороженные от внешнего влияния.

При этом, было отмечено, что нет пока большого прогресса и в использовании беспилотных автомобилей и автобусов, с которыми начали экспериментировать гораздо раньше трамваев, - они есть на нескольких отдельных маршрутах в разных городах, но они существуют, как правило, автономно от общей проезжей части. Ходит такой 11-местный беспилотник Holo и от железнодорожной станции до выставочного центра, где проходит саммит. Он благополучно нас довез, причем даже выехав на общую, хоть и не с плотным движением, проезжую часть, но торможение было жестким - на пути неожиданно оказалась машина с местным таксистом.