Видео: британский автоумелец гоняет по городу на диваномобиле

Нежиться, раскинувшись на мягком сидении, и мчаться по ночному городу со скоростью 40 миль в час. Комфортно попивать кофе и обгонять на загородной автостраде еле ползущий грузовой транспорт. Любоваться открывающимися вокруг видами и не вставать при этом с дивана. Всё это может делать одновременно английский фанат автотюнинга Эд Чайна, успешно поставивший на колеса кровать, офисный столик, ванну, а теперь и двухместный диван.

На конструирование диваномобиля у британского самоделкина ушло почти два десятка лет, но оно того стоило. Когда Эд мчится на своем плюшевом четырехколесном драндулете по городу, встречные водители одобрительно сигналят и поднимают вверх большой палец. Полиция, кстати, смотрит на экзотическое транспортное средство снисходительно, ведь всё необходимое - оптика и зеркала заднего вида - на диваномобиле есть.

Для придания своему детищу максимальной аутентичности Чайна даже переоборудовал руль под блюдо с пиццей, а рычаг передач - под баночку пива на подлокотнике. Как не уснуть за рулем, разнежившись на мягких подушках - знает только он.