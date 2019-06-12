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12.06.2019 15:19
Рубрика: Власть

Владимир Путин вручил госпремии за достижения в сфере культуры и науки

Текст: Айсель Герейханова
В День России в Кремле прошло чествование лауреатов Государственной премии РФ "за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности". Награду из рук президента Владимира Путина получили 11 человек. Среди лауреатов - обозреватель "Российской газеты", писатель и литературный критик Павел Басинский. Эту престижную награду он получил за вклад в развитие отечественной литературы.

В начале своего выступления на церемонии награждения Владимир Путин поздравил всех с Днем России.

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"Отчизна неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание. Решить столь масштабные задачи, которые стоят перед страной, можно только сообща - когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное", - заявил президент.

Путин отметил, что сопричастность к судьбе родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед к вершинам профессии отличает сегодняшних лауреатов государственной премии.

Вручая госпремию в области литературы и искусства писателю и обозревателю "Российской газеты" Павлу Басинскому, Владимир Путин назвал его просветителем.

"К плеяде современных просветителей принадлежит и Павел Валерьевич Басинский - писатель, литературовед, педагог. Его книги о жизни и творчестве классиков отечественной литературы отмечены глубиной понимания таланта, характеров их великих героев. Это во многом определяет точность и проникновенность его художественных исследований", - заявил президент.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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По его словам, именно такой подход и собственное литературное мастерство Басинского "позволяют ломать стереотипы, по-новому открывать для читателей, для молодежи жизнь Максима Горького, Льва Толстого - личностей колоссального исторического и человеческого масштаба".

"Павел Валерьевич убежден, что "исторический документ обладает своей порой огромной художественной энергией". И он умеет освобождать ее в своих произведениях, наполнять их живым, свежим дыханием", - подчеркнул президент.

Павел Басинский - один из самых ярких авторов современной русской литературы и признанный знаток истории российской словесности. Он автор таких биографий-бестселлеров как "Лев Толстой: бегство из рая", "Страсти по Максиму. Горький", "Святой против Льва. Лев Толстой и Иоанн Кронштадский. История одной вражды" - одна из глав этой книги даже послужила основой для фильма режиссера Авдотьи Смирновой "История одного назначения".

В своем выступлении Павел Басинский выразил особую благодарность коллективу родной ему "Российской газеты" и назвал ее "лучшей газетой страны".

"Работать в ней просто счастье, потому что это газета, где хорошо чувствуют себя писатели, журналисты, люди очень разных мнений, разных стилей, несмотря на то, что это государственная газета, правительственная газета, - сказал он. - И я очень многому научился за время работы там: я почти 7 лет еженедельно веду там колонку - это составляло мою работу как литературного критика. Благодарю всех и поздравляю всех с Днем России".

Лауреатами государственной премии в области литературы и искусства за 2018 год также стали пианист Николай Луганский и директор национального парка "Кенозерский" в Архангельской области Елена Шатковская.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Госпремию в области гуманитарной деятельности Владимир Путин вручил одному из самых исполняемых композиторов второй половины ХХ века Родиону Щедрину. Отметим, что это важная премия, которая присуждается людям, ведущим активную, плодотворную просветительскую и миротворческую деятельность, которая направлена на утверждение нравственных ценностей и консолидацию общества в России.

"Масштаб его личности, богатство таланта, диапазон художественного мастерства без всякого преувеличения поражают", - заявил президент о лауреате. Он отметил, что верность Щедрина русской теме, духовному наследию России отличает все многогранное творчество композитора.

"Его музыкальная деятельность - это, безусловно, миссия: просветительская, гуманитарная, объединяющая людей разных стран", - подчеркнул президент. Произведения Романа Щедрина более 60 лет входят в репертуар выдающихся музыкантов и оркестров, исполняются на сценах ведущих концертных залов.

Ранее госпремию в области гуманитарной деятельности получали патриарх Московский и всея Руси Алексий II, писатели Александр Солженицын и Валентин Распутин, общественные деятели Валентина Терешкова и Евгений Примаков, композитор Александра Пахмутова, дирижер Валерий Гергиев, президент Франции (1995-2007) Жак Ширак, король Испании Хуан Карлос I.

Госпремии в области науки и технологий удостоены российские ученые, работающие в разных сферах.

За выдающийся вклад в востоковедение госпремию получил научный руководитель Института востоковедения РАН, крупнейший специалист по арабскому и исламскому миру Виталий Наумкин.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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За создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн госпремии удостоены физики - профессор МГУ Валерий Митрофанов, академик РАН Владислав Пустовойт, замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов.

Среди лауреатов - и практикующие врачи - хирурги Владимир Порханов, Владимир Паршин и Владимир Харченко. Они разработали новые способы лечения сложнейших заболеваний органов дыхания. Результаты их работы, отметил президент, позволили, прежде всего, наладить профилактику и реабилитацию пациентов после сложнейших операций.

Завершая церемонию чествования, Владимир Путин вспомнил о словах сегодняшних лауреатов. "Специалисты по гравитационным волнам охарактеризовали эту систему как систему слабого взаимодействия. Чтобы понять, какие системы слабые, а какие сильные, чтобы давать оценки другим системам, нужно иметь свою сильную систему - с образованием хорошим, с наукой, с историей, с культурой. У нас с вами такая система есть - это любимая всеми нами наша родина - Россия. Будем делать все для ее дальнейшего процветания и развития", - заявил президент.

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