Застройщики, столкнувшиеся с трудностями при переходе на новую модель финансирования с эскроу-счетами, смогут получить беспроцентный кредит.

Об этом на совещании минстроя по вопросам долевого строительства сообщил глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. "Мы прорабатываем поправки в законодательство о долевом строительстве, которые позволят поддержать застройщиков, которые по тем или иным причинам не вписываются в банковские стандарты надежности и не смогут получить обычные кредиты от банков на реализацию своих проектов. Мы рассматриваем возможность предоставления им беспроцентных займов. Это будет исключительная мера", - отметил Николаев.

Ставка для застройщиков будет зависеть от того, сколько денег на эскроу-счетах

Позднее зампред правительства Виталий Мутко уточнил журналистам, что процентная ставка будет зависеть "от ставки рефинансирования, от макроэкономической ситуации и от того, сколько денег они принесут на своих эскроу-счетах".

С 1 июля застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты. Как отмечалось на совещании, кредитные ставки в среднем должны составить 5-7 процентов.

Профессиональные участники рынка считают, что у 95 процентов застройщиков сложностей с переходом на новую систему не возникнет. Уже сейчас многие компании имеют одобрения сразу нескольких банков и выбирают наилучшие для себя условия. Тем более что, как отметил глава Минстроя России Владимир Якушев, количество банков, которые уполномочены работать с эскроу-счетами, будет расширяться. "Сегодня уже порядка 100 банков могут работать по этому механизму. Нам нужно запустить механизм, и если мы поймем, что этого перечня банков недостаточно, чтобы покрыть всю карту России, то он будет расширяться", - отметил Якушев.

Столичные стройки

Без обмана

Москва, как и другие регионы, готовится к работе по эскроу-счетам. Количество выданных разрешений на строительство жилья в Москве за год увеличилось на 50%, или на 10 миллионов квадратных метров. При этом вырос и объем вложенных дольщиками средств - с 1 трлн до 1,7 трлн рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, всего в городе действуют 604 разрешения на строительство объектов недвижимости общей площадью 34 млн кв. м. При этом в отличие от других регионов жилых домов в чистом виде нет. Первые этажи всех без исключения новостроек отдают под офисы и магазины, парковки. Чтобы подсчитать жилые "квадраты", от общей площади здания нужно вычесть примерно 30 процентов. И здесь всплывает конкретная проблема: как дальше работать с дольщиками, вложившими свои средства в нежилые помещения, парковочные места и апартаменты? Город планирует обратиться в Думу с просьбой внести в законодательство определенные поправки, которые помогут урегулировать этот вопрос.

"После 1 июля этого года, когда вступят в силу рекомендательные поправки, около 60% застройщиков будут работать по старым правилам, - отметил Хуснуллин. - У них в работе более 20 млн кв. м недвижимости и более 120 тыс. договоров долевого участия".

По эскроу-счетам будут работать порядка 36% застройщиков, получивших 218 разрешений. Это примерно 12 млн кв. метров жилья и около 20 тыс. заключенных договоров долевого участия. Заммэра добавил, что с банками еще придется наладить взаимодействие, так как их информация по количеству выданных разрешений не сходится с данными стройкомплекса. Банки заявляют, что к ним обратились застройщики со 118 разрешениями на строительство на 5,5 млн "квадратов", а по опросу стройкомплекса есть еще 100 разрешений на строительство 6 млн кв. м и почти на 8 тысяч ДДУ. Ситуацию планируют разрешить, но до 1 июля застройщики, скорее всего, уже не успеют оформить кредит.

Подготовила Ангелина Зеленькова