Huawei нашла способ обойтись без Google и Android

Компания Huawei начала приглашать разработчиков популярных приложений для Android присоединяться к ее магазину программ App Gallery.

По утверждению Huawei, ежемесячно каталогом приложений App Gallery пользуются около 270 миллионов человек, при этом каталог установлен на 350 миллионов смартфонов, из которых около половины зарегистрированы за пределами Китая.

Письмо, которое получил один из разработчиков, опубликовано на сайте XDA-Developers.

Напомним, что из-за отказа Google поддерживать партнерские взаимоотношения с Huawei китайская компания в скором времени не сможет выпускать смартфоны с привычными Android-сервисами, такими как Google Play. Это может заметно осложнить установку популярных приложений, которые традиционно скачиваются из каталога Google.

На этом фоне попытки Huawei расширить свой собственный каталог приложений выглядят очень логично. Как и привлечение других китайских производителей к тестированию собственной операционной системы Hongmeng OS. Как пишет Forbes со ссылкой на китайскую прессу, к работе над "убийцей Android" присоединились Xiaomi, Oppo и Vivo.

В Huawei утверждают, что Hongmeng OS работает на 60 процентов быстрее, чем обычный Android.

На выходе может получиться шустрая операционная система с неплохим каталогом приложений, которая составит реальную конкуренцию Android. Причем перейти на нее может не только Huawei, но и другие "китайцы".