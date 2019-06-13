История и культура Беларуси украсят церемонию открытия Европейских игр

Легенды и исторические сказания, сюжеты из средневекового прошлого белорусского края вплетены в серию художественных блоков красочного шоу, которые станут праздничной увертюрой к церемонии открытия вторых летних Европейских игр на минском стадионе "Динамо". Об этом сообщает БЕЛТА.

Как заявил руководитель культурной программы фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Сергей Хомич, международная режиссерская группа, все организаторы церемонии открытия континентальных состязаний считают своей главной задачей "рассказать о богатом, интересном культурном наследии страны". По его словам, создатели представления смогли свежим взглядом взглянуть на многие исторические страницы прошедших столетий. В свою очередь сами зрители при помощи специального приложения Opening Ceremony AR Minsk 2019 смогут увидеть премьеру шоу с эффектами дополненной реальности.

Генеральная репетиция церемонии открытия, как уже сообщал "СОЮЗ", пройдет 19 июня, за два дня до самого мероприятия. На главной арене масштабного культурно-спортивного шоу в день открытия Игр ожидается выступление российской оперной певицы Анны Нетребко и популярного вокалиста из Казахстана Димаша Кудайбергена.

Как признаются организаторы, интерес к предстоящим соревнованиям, в которых примут участие более четырех тысяч спортсменов из 50 государств, превосходит самые оптимистические прогнозы. Накануне стало известно, что болельщикам продано около 150 тысяч билетов. Наибольшей популярностью пользуются легкая атлетика, самбо, каратэ, художественная гимнастика, бокс, стрельба из лука, пляжный футбол, гребля, баскетбол и пулевая стрельба. Из зарубежных гостей самыми активными покупателями пока являются болельщики из России, Германии, Ирландии, стран Балтии и Польши.

Билеты на Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня, можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и в более чем 300 точках продаж во всех областных городах и крупных районных центрах.

Официальный представитель пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский сообщил, что по состоянию на утро 12 июня в страну прибыли 185 болельщиков. "В пунктах пропуска выделены отдельные коридоры, которые обозначены логотипами вторых Европейских игр. Предпринимаются все меры, чтобы болельщики и участники мультиспортивного форума пересекли границу максимально комфортно", - отметил пограничник.