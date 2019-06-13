У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Когда санкции нипочем. В Россию пришел смартфон Honor 20 от Huawei

13.06.2019,  
14:25
Текст:  Богдан Бобров
Фото: HONOR Россия/YouTube Фото: HONOR Россия/YouTube
Фото: HONOR Россия/YouTube

14 июня в России стартует предзаказ нового смартфона Honor 20 - суббренда компании Huawei, попавшей в американский черный список.

Устройство впервые было представлено в мае в Лондоне. В свободную продажу новинка поступит 21 июня, рекомендованная розничная цена составляет 27 990 рублей, пишет Hi-Tech Mail.ru.

Среди самых интересных особенностей аппарата - основная камера от Sony, состоящая из 4 модулей, и топовый восьмиядерный процессор Kirin 980 - такой же, как во флагманских Huawei P30 и P30 Pro.

В подарок за предзаказ покупатели получат фирменные беспроводные наушники Honor FlyPods Lite.

Huawei нашла способ обойтись без Google и Android
Сначала Huawei, теперь "Яндекс". Google урезала функции российского поисковика

Выпуск более мощной версии Honor 20 Pro, согласно заявлениям представителей китайской компании, на российский рынок не планируется.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: AP Photo/Tatan Syuflana
Павел Дуров рассказал, кто сломал Telegram 12:21
Видео: Что будет, если выбросить китайский смартфон из космоса 10.06.2019
Смартфон "Яндекс.Телефон" подешевел почти в два раза. Можно покупать? 07.06.2019
смартфоны
Фото: iStock
Осенью выйдет платная версия браузера Firefox 12.06.2019
Xiaomi подтверждает. "Бюджетный монстр" появится в России в июне 10.06.2019
На еще не проданных Android-смартфонах нашли вирусы 10.06.2019
Huawei
Еще один удар. Со смартфонов Huawei исчезнет WhatsApp 07.06.2019
Появились первые изображения новой операционной системы Huawei 07.06.2019