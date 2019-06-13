Когда санкции нипочем. В Россию пришел смартфон Honor 20 от Huawei

14 июня в России стартует предзаказ нового смартфона Honor 20 - суббренда компании Huawei, попавшей в американский черный список.

Устройство впервые было представлено в мае в Лондоне. В свободную продажу новинка поступит 21 июня, рекомендованная розничная цена составляет 27 990 рублей, пишет Hi-Tech Mail.ru.

Среди самых интересных особенностей аппарата - основная камера от Sony, состоящая из 4 модулей, и топовый восьмиядерный процессор Kirin 980 - такой же, как во флагманских Huawei P30 и P30 Pro.

В подарок за предзаказ покупатели получат фирменные беспроводные наушники Honor FlyPods Lite.

Выпуск более мощной версии Honor 20 Pro, согласно заявлениям представителей китайской компании, на российский рынок не планируется.