В Лондоне представили смартфоны Honor 20 с камерами из четырех модулей

Оба смартфона получили фронтальные камеры, врезанные в экран (такое мы видели в Honor View 20). Основные камеры получили по четыре модуля, главные из которых - сенсоры 48 Мп от Sony.

В модели Honor 20 в дополнение к 48 Мп установили широкоугольный объектив с 16 Мп сенсором, 2 Мп для макросъемки и 2 Мп для определения глубины. Pro-версия получила также 16 Мп с широким углом, 2 Мп для определения глубины и телефото 8 Мп. Основная камера и телефото получили 4-осевую стабилизацию с трехкратным зумом.

У обеих моделей 6,26-дюймовые IPS-экраны с разрешением Full HD+. Сканер отпечатков пальцев совместили с кнопкой включения. Фронталки в экране получили сенсоры на 24 Мп в Honor 20 и 32 Мп - в Honor 20 Pro.

Интересно, что смартфоны не стали называть флагманами, хотя и построены они на топовом процессоре Kirin 980 с восемью ядрами частотой до 2,6 ГГц. В младшей "двадцатке" 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, в "прошке" - 8 Гб и 256 Гб соответственно. Для тех, кому мало, предусмотрен слот для карт-памяти.

Но несмотря на официальную премьеру, пока нет информации о дате выхода модели. Все из-за подвешенной ситуации с Google.