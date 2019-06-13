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13.06.2019 16:35
Рубрика: Российский автопром

Lada Largus не оставил покупателям выбора

Текст: Евгений Костин

Lada пересмотрела варианты отделок интерьера фургона Lada Largus, в том числе у версии CNG. Как сообщает "Лада.онлайн", теперь автомобили доступны только с салоном с декором "под карбон".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Стилизация "под карбон" ранее была прерогативой только комплектации Standart, в версии исполнения Norma покупатель мог выбирать между серым и чёрным вариантами отделок.

Для фургона Lada Largus предложены 87-сильный 8-клапанный двигатель 1.6 литра и 106-сильный 16-клапанный мотор аналогичного объёма. Коробка передач - 5-скоростная МКП.

Цена на автомобиль начинается от 560 900 рублей. Битопливную версию Largus CNG можно купить за 843 300 рублей.

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