Lada Largus не оставил покупателям выбора

Lada пересмотрела варианты отделок интерьера фургона Lada Largus, в том числе у версии CNG. Как сообщает "Лада.онлайн", теперь автомобили доступны только с салоном с декором "под карбон".

Стилизация "под карбон" ранее была прерогативой только комплектации Standart, в версии исполнения Norma покупатель мог выбирать между серым и чёрным вариантами отделок.

Для фургона Lada Largus предложены 87-сильный 8-клапанный двигатель 1.6 литра и 106-сильный 16-клапанный мотор аналогичного объёма. Коробка передач - 5-скоростная МКП.

Цена на автомобиль начинается от 560 900 рублей. Битопливную версию Largus CNG можно купить за 843 300 рублей.