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13.06.2019 14:54
Рубрика: В мире

МИД: Инцидент с танкерами отражает крайне острую ситуацию в регионе

Текст: Константин Волков
Инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе свидетельствует о крайне напряженной ситуации в регионе, заявил 13 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

"Это не проходной эпизод, а отражение крайней остроты ситуации в регионе", - отметил дипломат.

Как стало известно 13 июня, в Оманском заливе неподалеку от Ормузского пролива были атакованы два танкера. Арабские СМИ заявили, что суда были торпедированы.

Фото: Пресс-служба ВВО по ТОФ
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Танкер Front Altair, владельцем и оператором которого является норвежская компания Frontline, шел из ОАЭ, порт Ар-Рувайс, под флагом Маршалловых островов в порт Гаосюн на Тайване с 75 тысячами тонн лигроина (тяжелого бензина). По данным норвежской стороны, на борту прозвучали три взрыва.

Танкер Kokuka Courageous с грузом метанола, оператор - сингапурская компания Bernhard Schulte Shipmanagement, флаг Панамы, шел из порта Эль-Джубаль (Саудовская Аравия) в Сингапур.

На борту второго танкера, как сообщает японский телеканал NHK, находится груз, принадлежащий японской транспортной компании Kunihana Sangyo.

По некоторым сведениям, Front Altair затонул, однако оператор судна заявил, что на нем продолжается пожар, но танкер остается на плаву. Kokuka Courageous поврежден, но остается на плаву, груз не пострадал. 44 члена экипажей обоих судов были эвакуированы Ираном.

Как заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter, нападение на суда - более чем подозрительно. При этом он сделал акцент на том, что инцидент произошел как раз во время переговоров президента Ирана Хассана Роухани и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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Норвежский директорат морского транспорта рекомендовал судовладельцам держаться на расстоянии от территориальных вод Ирана, несмотря на неясность нынешнего инцидента.

12 мая этого года атаке в исключительной экономической зоне ОАЭ в Персидском заливе подверглись четыре судна. Позднее США обвинили в нападении Иран, но Тегеран полностью отрицал все обвинения.

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