Мосгорсуд сохранил сроки наказания Мамаеву и Кокорину

По совокупности преступлений Александру Кокорину назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима, Павлу Мамаеву - год и пять месяцев с отбытием наказания в таком же исправительном учреждении. Таким образом апелляционные жалобы защиты оставлены без удовлетворения.

Но, по сообщению, пресс-секретаря суда Ульяны Солоповой, "апелляционная инстанция отменила приговор и вынесла новый". Сроки лишения свободы остались те же, но в своем приговоре суд апелляционной инстанции уточнил, что действия подсудимых следует квалифицировать по пункту "а" части 1 ст. 213 УК (хулиганство), тогда как суд первой инстанции квалифицировал просто по 1 части, не указав пункт этой части".

Адвокаты спортсменов просили суд апелляционной инстанции отменить или изменить приговор, учтя все нарушения закона, якобы допущенные при вынесении итогового документа, в том числе в части квалификаций действий осужденных, а также оценки доказательств.

Защита рассчитывала, что все фигуранты будут освобождены.

В свою очередь гособвинитель, который также не согласился с итоговым решением по делу суда первой инстанции, просил Мосгорсуд вернуть ту квалификацию действий осужденных, которая была в обвинительном заключении. При этом оставив оправдание Кирилла Кокорина по одному из эпизодов. Кроме того, прокурор просил устранить те нарушения, которые могут повлечь отмену приговора. Мосгорсуд удовлетворил представление прокурора, который просил указать в приговоре пункт "а" в части 1 статьи 213 - эпизод с главой департамента Минпромторга Денисом Паком, то есть "совершение преступления с использованием предмета в качестве оружия"​​​. Интересно, что по решению суда стул, которым ударили чиновника, подлежит уничтожению.

Напомним, Пресненский райсуд Москвы 8 мая вынес фигурантам дела, получившего общественный резонанс, приговор. Суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил удар от Мамаева.

Суд постановил, что Денис Пак не совершал противоправных действий в отношении подсудимых. Известно, что в ходе заседаний защита обращала внимание на то, что он их спровоцировал нецензурной бранью, однако, по мнению суда, нецензурное выражение со стороны чиновника носит вероятный характер.

Александр и Кирилл Кокорины были осуждены на 1 год 6 месяцев колонии, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев. Срок наказания отсчитывается с 8 мая, однако время, проведенное спортсменами в СИЗО, также будет зачтено как отбывание наказания. А день пребывания в СИЗО, согласно законодательству, приравнивается к полутора. Срок ареста для братьев Кокориных ведется с 10 октября 2018 года, для Мамаева и Протасовицкого - с 11 октября.

Интересно, что ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, побывавший в СИЗО у осужденных, сообщил, что в "Лефортово" существуют проблемы со стрижкой заключенных. А в "Бутырке" такой проблемы нет. Кокорин с Мамаевым стригутся сами, им выдают машинки.