На выставке E3 неожиданно представлена новая игровая консоль

Так уж вышло, что Международная выставка E3 в этом году получилась очень скудной на "железные" анонсы. Возможно, все ждали презентации новой версии Xbox, поэтому не хотели оказаться в тени Microsoft.

Не побоялись, судя по всему, только японцы из Konami, которые в рамках мероприятия представили новую консоль TurboGrafx-16 mini.

В стартовую линейку игр войдут следующие проекты: R-Type, New Adventure Island, Ninja Spirit, Ys Book I & II, Dungeon Explorer, Alien Crush.

Новинка продолжает тренд на перезапуск классических игровых систем с адаптацией к современным интерфейсам. Как ранее и у моделей конкурентов из Nintendo и Sony, новинка является "перезапуском" устройства из "золотого века гейминга".

О цене и дате релиза приставки пока не сообщается.